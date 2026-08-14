Ver San Lorenzo vs. Unión por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo y Unión se enfrentarán este sábado, desde las 14.30, en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El cruce encuentra a dos equipos que necesitan reaccionar después de un mal comienzo y que llegan con la obligación de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación, con poco margen de error.

El escenario también puede condicionar el futuro de ambos entrenadores. Néstor Gorosito busca cambiar la imagen de un San Lorenzo que viene de perder el clásico ante Huracán, mientras que Leonardo Madelón intenta reordenar a un Unión que sufrió una remontada ante Central Córdoba en su última presentación. El antecedente más reciente entre ambos fue un empate 0-0, el 13 de febrero, también durante este año.

Por dónde San Lorenzo contra Unión

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El encuentro entre San Lorenzo y Unión de este sábado 14:30 será transmitido por ESPN Premium.

San Lorenzo va con modificaciones obligadas

San Lorenzo llega golpeado por la derrota 2-0 frente a Huracán, la segunda caída consecutiva del campeonato. Además del resultado, Gorosito debe afrontar bajas obligadas y decidió introducir modificaciones tácticas. Orlando Gill, expulsado en el clásico, dejará su lugar a José Devecchi, quien se perfila para ser titular por delante de Facundo Altamirano.

El entrenador también volverá a una línea de cuatro defensores después de haber utilizado cinco ante el Globo. Nicolás Blanco seguirá como lateral derecho por las lesiones de Ezequiel Herrera y Nahuel Arias, mientras que Emiliano Amor y Danilo Arboleda serán los centrales. En la izquierda, Teo Rodríguez Pagano reemplazará a Mathías De Ritis.

San Lorenzo viene de perder el clásico contra Huracán.

En el mediocampo habrá más cambios: Matías Reali e Ignacio Perruzzi ingresarían por Martín Río y Facundo Gulli, quien sufrió una distensión. Además, Juan Pablo Álvarez ocuparía el lugar de Alejo Córdoba. En ataque, Gorosito mantendría su principal apuesta ofensiva, con Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi como dupla titular. Así, la probable formación sería: Devecchi; Blanco, Amor, Arboleda, Rodríguez Pagano; Álvarez, Tripichio, Perruzzi, Reali; Cuello y Auzmendi.

Unión llega con dudas

Unión, por su parte, llega después de una derrota 2-1 ante Central Córdoba, resultado que profundizó las dudas en el equipo de Madelón. El entrenador evalúa variantes para visitar al Ciclón y mantiene dos interrogantes importantes: Lucas Ayala y Lucas Menossi, cuya evolución será determinante para definir la formación. Con Cristian Tarragona y Julián Palacios como referencias ofensivas, el Tatengue buscará recuperar solidez y sumar fuera de casa en un partido que puede marcar un punto de inflexión para ambos.