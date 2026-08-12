Pipo Gorosito reconoció que Orlando Gill está cerca de irse de San Lorenzo: "Posibilidad"

San Lorenzo atraviesa un momento delicado y Pipo Gorosito admitió que Orlando Gill podría ser transferido al exterior ante una oferta del Lille.

San Lorenzo atraviesa días convulsionados después de la derrota 2-0 ante Huracán y ahora recibió una noticia que puede modificar su plantel. Néstor “Pipo” Gorosito reconoció que Orlando Gill, una de las figuras del equipo, tiene posibilidades de abandonar Boedo en este mercado. El entrenador aseguró que el club ya trabaja ante una eventual salida del arquero paraguayo, seguido de cerca desde Francia.

En una entrevista con Radio La Red, el entrenador confirmó que existe la posibilidad concreta de que Gill deje el club para continuar su carrera en el exterior. “El club está trabajando por si se va Orlando Gill. Existe la posibilidad de que salga. Los dirigentes, de Cuello, últimamente no me dijeron nada”, explicó Gorosito.

El futuro del paraguayo podría estar en Europa. De acuerdo con la información de medios partidarios, el Lille de Francia mostró interés por el arquero y habría acercado una propuesta de 4 millones de dólares. La cifra cobra especial relevancia al compararla con la cláusula de rescisión que tiene el futbolista en San Lorenzo: 8 millones de dólares.

Gill llegó a Boedo en 2025 desde Sportivo San Lorenzo de Paraguay. En aquella operación, San Lorenzo adquirió la mitad de su ficha por aproximadamente 500 mil dólares.

Por eso, una eventual venta al fútbol europeo podría significar una importante operación económica para la institución. En caso de que se concrete, la directiva ya trabaja en un posible reemplazante, que sería Rodrigo Rey, el arquero de Independiente que fue titular en la derrota frente a Platense.

El difícil momento que atraviesa San Lorenzo

Más allá de la situación de Gill, Gorosito habló de las razones que lo llevaron a aceptar el cargo en un contexto institucional complicado. El entrenador reconoció que, en otras circunstancias, posiblemente no hubiera asumido, pero explicó que tenía un deseo personal de volver a dirigir a San Lorenzo después de más de dos décadas.

“Sinceramente no hubiese agarrado, pero yo hacía 22 años que quería volver a San Lorenzo. Surgió la posibilidad, me fueron completamente claros con la situación”, explicó "Pipo".

En ese sentido, comparó su decisión con una relación de amistad y destacó la importancia de acompañar al club precisamente durante uno de sus momentos más complejos. “Esto es como la amistad, un amigo tiene que estar cuando realmente te necesita. Es muy fácil decir yo estoy, y cuando realmente te necesita no estás. Este es un momento para estar”, sostuvo.

Gorosito también dejó un pedido para los distintos sectores de la institución: “Anhelo que se dejen los egos de lado y que se pueda sacar a San Lorenzo adelante. Ser un club normal”.

Las lesiones complican todavía más al equipo

El entrenador también detalló los problemas que tiene para conformar el equipo debido a las lesiones. Según explicó, San Lorenzo tiene tres laterales derechos lesionados: Ezequiel Herrera, Pitu Herrera y Arias. Esta situación obligó al cuerpo técnico a darle la oportunidad a Blanco, un futbolista de apenas 18 años.

“Por eso tuvo que debutar Blanco, es chico y tiene 18 años”, explicó el DT. El panorama se vuelve todavía más complejo para Gorosito, que asumió la conducción del equipo en un contexto en el que debe administrar un plantel con bajas y, al mismo tiempo, intentar conseguir resultados.

Gorosito recordó la pelea del clásico

El clásico ante Huracán también dejó una escena de tensión dentro del campo de juego. Sobre ese episodio, Gorosito explicó que buscó evitar que la situación terminara con más expulsiones para San Lorenzo.

El entrenador mencionó especialmente a Amor, a quien considera una pieza fundamental de su equipo. “Se había metido Amor en la discusión. Para nosotros él es un bastión importante y yo no quería perderlo. Por eso no quería que me echen más jugadores, después de lo de Gill”, explicó.