San Lorenzo sufrió un problema de última hora frente a Instituto y sufre Pipo Gorosito

San Lorenzo sufrió un problema de última hora antes de la visita a Instituto de Córdoba, por la séptima fecha de la Zona A en el Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito tiene ahora en duda a Gonzalo Abrego, el mediocampista ofensivo de 26 años que sufrió una molestia muscular en el entrenamiento y está en duda para viajar a "La Docta".
El volante que pasó por Godoy Cruz de Mendoza tenía chances de ser titular en el "Ciclón", que necesita levantar para ilusionarse con avanzar a los playoffs. Ya eliminado de la Copa Argentina, anhela la clasificación a la Sudamericana 2027 por la tabla de posiciones anual. Sin embargo, quien iba a aparecer de movida por la derecha en reemplazo de Juan Pablo Álvarez no pudo terminar bien la práctica en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.
Abrego nunca pudo tener continuidad en el "Cuervo" y si sigue así se irá a fin de año, luego de haber llegado cedido sin cargo desde el "Tomba" hasta el 31 de diciembre próximo, con una opción de compra de 1.500.000 dólares por el 50% del pase. Ante esta situación, Gorosito tiene disponibles en San Lorenzo las variantes del juvenil Manuel Insaurralde y de Martín Río, aunque Juan Cruz Rattalino también podría meterse en el once inesperadamente. El resto de la alineación parece ya definida, con el esquema táctico del 4-4-2 habitual para este entrenador y con José Devecchi por el recientemente vendido Orlando Gill en el arco.
La posible formación de San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026
José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Gonzalo Abrego o Manuel Insaurralde o Martín Río, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Los números de Abrego en San Lorenzo
- 16 partidos oficiales.
- 761 minutos.
- 0 goles.
- 0 asistencias.
- 2 amonestaciones.
- 0 expulsiones.
- 0 títulos.
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Los próximos partidos de San Lorenzo
- Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo
- Fecha: Lunes 31 de agosto.
- Hora: 21:15.
- Condición: Visitante.
- San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba
- Fecha: Sábado 5 de septiembre.
- Hora: 19.
- Condición: Local (Nuevo Gasómetro).
- Independiente vs. San Lorenzo
- Fecha: Domingo 13 de septiembre.
- Hora: 19:15.
- Condición: Visitante.
- San Lorenzo vs. Boca Juniors
- Fecha: Domingo 20 de septiembre.
- Hora: 14:45.
- Condición: Local (Nuevo Gasómetro).
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
- Fecha: Sábado 3 de octubre.
- Hora: 14:45.
- Condición: Visitante.