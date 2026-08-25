San Lorenzo concretó la llegada de Facundo Farías, el mediapunta que conoce Gorosito y que compartió equipo con Messi en Inter Miami.

San Lorenzo cerró la llegada de un nuevo refuerzo en medio del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. Se trata de Facundo Farías, el mediapunta de 23 años que fue dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito en Colón de Santa Fe y que luego tuvo la posibilidad de compartir plantel con Lionel Messi en Inter Miami.

Las conversaciones con la dirigencia de Estudiantes de La Plata avanzaron durante los últimos días y el acuerdo se concretó a través de un préstamo por 12 meses, con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 70% del pase.

La búsqueda de San Lorenzo tomó fuerza después de la lesión ligamentaria que sufrió Nahuel Barrios durante un entrenamiento a fines de julio. La baja del “Perrito” obligó al club a pensar alternativas y el nombre de Farías apareció rápidamente como una de las opciones preferidas por el entrenador.

Gorosito conoce al mediapunta de su paso por Colón, donde Farías tuvo una etapa destacada y consiguió llamar la atención de distintos clubes. Su rendimiento en el Sabalero terminó derivando en su transferencia al Inter Miami, donde llegó a compartir vestuario con Messi.

Una carrera marcada por las lesiones para Farías, refuerzo de San Lorenzo

El presente de Farías también está relacionado con una serie de lesiones que frenaron su crecimiento. A comienzos de 2024 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda durante un amistoso de pretemporada con Inter Miami. El futbolista ya había atravesado una lesión similar en la rodilla derecha en 2022.

La recuperación de la segunda lesión lo mantuvo aproximadamente nueve meses fuera de las canchas. A su regreso, no consiguió recuperar inmediatamente el nivel que había mostrado antes de su llegada al fútbol estadounidense.

Por ese motivo, volvió a Argentina y se incorporó a Estudiantes a comienzos del 2025 a cambió de 4,5 millones de dólares por el 70% del pase , aunque tampoco logró tener la continuidad que esperaba, luego de jugar 49 partidos y marcar 2 goles y brindar 3 asistencias.

En San Lorenzo entienden que un cambio de aire puede resultar beneficioso para el futbolista. La intención de Estudiantes también pasaría por encontrarle un lugar donde pueda sumar minutos y recuperar valor de mercado.

San Lorenzo también busca un arquero

La llegada de Farías no sería el único movimiento que prepara la dirigencia de San Lorenzo. El club también tiene disponible otro cupo de incorporación luego de la salida de Orlando Gill al Lille de Francia. Aunque Gorosito manifestó su preferencia por utilizar las plazas disponibles para reforzar otras posiciones, los dirigentes evalúan igualmente alternativas para sumar un arquero.

Por estas horas, la búsqueda continúa. Mientras se encaminan los últimos detalles para que Farías se convierta en nuevo jugador de San Lorenzo, en Boedo también trabajan para encontrar una solución para el arco.

La llegada del exjugador de Colón, en tanto, puede convertirse en una apuesta de doble beneficio: darle a Gorosito una alternativa que conoce y, al mismo tiempo, ofrecerle a una de las jóvenes figuras que supo brillar en Argentina una nueva posibilidad para volver a ser protagonista.