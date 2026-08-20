San Lorenzo se desprende de una de sus figuras y lo vende a Medio Oriente

El mercado de pases del fútbol argentino acaba de dejar una de las operaciones más llamativas: San Lorenzo se desprendió de una de sus joyas y la transfirió al fútbol de Medio Oriente por una cifra que generó bastante ruido. Al punto de que muchos hinchas no entendían por qué el club aceptó una propuesta tan baja por un jugador que recién estaba dando sus primeros pasos como profesional.

“Lautaro Montenegro deja San Lorenzo. Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos lo compra por una cifra cercana a los 700 mil dólares”, expresó el periodista Germán García Grova. El monto sorprende, sobre todo porque proviene de una liga con un enorme poder económico, capaz de afrontar transferencias millonarias y salarios que incluso compiten con los de las mejores ligas de Europa.

Montenegro aceptó marcharse a Medio Oriente después de no renovar con el Ciclón.

Sin embargo, detrás de la operación hay un detalle clave. San Lorenzo aceptó vender al defensor de 21 años por una cifra reducida porque no existía un acuerdo para renovar su contrato. Esto permite entender que las partes atravesaban un conflicto que podía terminar con el futbolista marchándose libre, sin dejar ningún rédito económico para la institución que lo formó.

Por ese motivo, la dirigencia negoció con Al Wahda la venta del 80% de la ficha de Lautaro Montenegro y conservó un 20% de una futura transferencia. Aún se desconoce si ese porcentaje se cobrará sobre una venta superior al monto actual o sobre cualquier operación, aunque lo habitual es que se establezca la primera condición.

También es importante mencionar que la salida del juvenil respondió, en gran parte, a una decisión personal. El salario que le ofrecieron en Emiratos Árabes Unidos le permitirá alcanzar una estabilidad económica difícil de igualar en Sudamérica.

Por eso, no resulta descabellado que haya optado por firmar un contrato por varios años, asegurar el futuro de su familia y, más adelante, buscar una nueva experiencia deportiva en otro club. Hasta el momento, sus estadísticas con San Lorenzo registran 12 partidos oficiales, con tres victorias, ocho empates y una derrota.

Los clubes del fútbol argentino que están inhibidos

Si se repasa la FIFA Registration Ban List, es posible identificar qué clubes del mundo se encuentran inhibidos para incorporar jugadores en cada mercado de pases. Estas sanciones suelen deberse a deudas impagas por transferencias o a reclamos salariales presentados por futbolistas.

En el fútbol argentino, Sacachispas, Racing de Córdoba, Defensores Unidos y Gimnasia y Esgrima de Jujuy son los únicos equipos que actualmente no tienen permitido inscribir refuerzos hasta regularizar su situación. Además, el organismo señala que todas estas inhibiciones comenzaron a partir de abril de este año y todavía no fueron levantadas.



