La barra de San Lorenzo irrumpió en el entrenamiento y apretó al plantel: "Que se vayan"

Un sector de la barrabrava de San Lorenzo irrumpió en el entrenamiento y amenazó al plantel profesional, dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito. Unos 50 violentos de la facción de la hinchada, denominada La Gloriosa Butteler, ingresaron en la Ciudad Deportiva del club en la zona del Bajo Flores para exigirles "compromiso con la camiseta" a los jugadores.

"El que no quiere seguir acá, que se vaya", dispararon entre otras frases. Por si ello fuese poco, también, hubo un pedido especial para los capitanes, Nicolás Tripichio y Alexis Cuello: les exigieron que, "para mañana", hicieran "un listado de los futbolistas que se quieran ir".

Por otro lado, les recordaron con un tono amenazante que la hinchada "fue importante con los pibes del club, para que se les aumente el sueldo". Al entrenador Gorosito, ídolo absoluto azulgrana, se le pidió que los jugadores que aparezan en la lista "no jueguen nunca más".

"Pipo" se mantuvo al margen durante la charla inicial y luego se sumó a la conversación en un sector apartado. Por su parte, el plantel simplemente se limitó a escuchar y no quiso interactuar con los violentos en ningún momento. El clima sigue siendo muy delicado en el cuadro azulgrana, al margen de las recientes elecciones presidenciales que ganó Marcelo Culotta. La crisis económica y futbolística ya viene desde hace una década, por lo que el equipo no puede alcanzar los objetivos deportivos con ningún director técnico en estos últimos diez años.

Cuándo es el próximo partido de San Lorenzo

Mientras tanto, el Nuevo Gasómetro será "un hervidero" nuevamente el próximo fin de semana, cuando el "Cuervo" reciba a Unión de Santa Fe el sábado 15 de agosto a las 14.30, en el marco de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino.

La barra de San Lorenzo irrumpió en el entrenamiento y apretó al plantel.

El fixture de San Lorenzo