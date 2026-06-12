Russell marca el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos de Barcelona

El piloto briánico George Russell, de Mercedes, durante los entrenamientos para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno, en Barcelona, España.

George Russell marcó el mejor tiempo en la primera ‌sesión de ‌entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Cataluña del viernes, mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, no participó en la sesión, ya que el equipo ​cedió tiempo ⁠en pista al piloto reserva ‌Frederik Vesti.

El piloto británico disfrutó ⁠de una tarde ⁠soleada y sin contratiempos mientras completaba vueltas en el circuito español con un ⁠mejor tiempo de un minuto ​y 16,363 segundos, 0,203 ‌más rápido que Oscar ‌Piastri, de McLaren.

Charles Leclerc, de ⁠Ferrari, fue tercero en la tabla de tiempos, 0,52 segundos más lento que Russell, con Max ​Verstappen, ‌de Red Bull, cuarto, y el piloto reserva de McLaren, Leonardo Fornaroli, al volante del auto del campeón del mundo ⁠Lando Norris, quinto.

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Otros pilotos de reserva en acción fueron Paul Aron, que logró un impresionante sexto puesto para Audi; Dino Beganovic, de Ferrari; Ayumu Iwasa, de Red Bull; y el estadounidense ‌Colton Herta, nueve veces ganador en la IndyCar, con Cadillac.

Luke Browning tenía previsto pilotar el Williams de Alex Albon en la sesión, pero no ‌pudo marcar un tiempo de vuelta debido a un problema eléctrico.

Más tarde se ‌disputará una ⁠segunda sesión.

Barcelona acoge la séptima prueba de la temporada, ​con Antonelli en busca de su sexta victoria consecutiva.

Con información de Reuters