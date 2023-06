Roland Garros: el tenis argentino alcanzó un hito al que no llegaba desde 2012

Accedieron a tercera ronda del segundo Grand Slam del año. Pella, Cachín y Tirante no corrieron con la misma suerte y fueron eliminados.

Los argentinos siguen avanzando en Roland Garros: Francisco Cerúndolo Tomás Martín Etcheverry y Genaro Alberto Olivieri ganaron este jueves sus encuentros y pasaron a la tercera ronda del segundo Grand Slam del año. En tanto, Pedro Cachín, Thiago Agustín Tirante y Guido Pella no corrieron con la misma suerte y fueron eliminados en segunda fase. En este sentido, Argentina tiene cuatro representantes en 3R de un Grand Slam después de más de 10 años. La última vez había sido en Roland Garros 2012 cuando Juan Martín Del Potro, Leonardo Mayer, Juan Mónaco y Eduardo Schwank alcanzaron esa instancia.

Cerúndolo, ubicado 49° en el escalafón mundial de la ATP y el mejor argentino rankeado, se impuso ante el duro alemán Yannick Hanfmann (65) por 6-3, 6-3 y 6-4, luego de 2 horas y 36 minutos de partido. Aprovechando su gran derecha, el tenista de 25 años sacó a relucir su potencia y, en la próxima llave, se verá las caras ante el ganador de el estadounidense Taylor Fritz y el francés Arthur Rinderknech

Por su parte, el platense Etcheverry estiró su buen momento, derrotó al duro australiano Alex De Miñaur por 6-3, 7-6 (7-2) y 6-3, al cabo de 2 horas y 45 minutos y concretó su mejor actuación en un Grand Slam. Tomás, 23 años,chocará en la siguiente fase ante el croata Borna Coric (16), que fue el verdugo del cordobés Pedro Cachín (64). En un partido memorable, el europeo se quedó con la victoria por 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4 tras una maratón que se extendió durante 4 horas y 24 minutos. El único antecedente entre Etcheverry y Coric fue el año pasado en el Challenger italiano de Perugia con el triunfo del argentino en los cuartos de final por 6-4 y 6-3.

Tras el triunfo, Etcheverry, que había había debutado en Roland Garros con una victoria sobre el británico Jack Draper (55), espresó en rueda de prensa su felicidad con su éxito: "Es una sensación increíble Me preparé para esto, lo vine a buscar y creo que jugué un gran partido. Me costó cerrar el segundo set, pero haber ganado ese tie break me dio la confianza necesaria, luego me solté y jugué mejor", añadió el argentino, quien asumirá su próximo desafío ante Coric.

Pero la sorpresa más gratificante para los argentinos fue la de Genaro Alberto Olivieri (231). El bragadense, proveniente de la clasificación del torneo parisino, yuvo una actuación impresionante y avanzó a la tercera ronda luego de vencer al italiano Andrea Vavassori (148) por 7-6 (9-7), 3-6, 6-4 y 7-6 (7-3), luego de 3 horas y 17 minutos de juego.

Tras superar en la ronda inicial al superar al juvenil francés Giovanni Mpetshi Perricard (237) por 7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1, en su debut absoluto en un Grand Slam, ahora se verá las caras ante el dinamarqués Holger Rune (6), de 20 años y una de las mayores promesas del tenis. El diestro avanzó sin jugar, ya que se vio beneficiado ante la no presentación por lesión del francés Gael Monfils (394).

Las derrotas de los argentinos en Roland Garros

El bahiense Guido Pella, quein jugó con rankin protegido, se marchó en la segunda ronda de la competición luego de caer con el brasileño Thiago Seyboth Wild 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas 55 minutos de juego, sobre la cancha número 9 del complejo en Bois de Bolougne. El brasileño venía de dar la sorpresa del torneo después de eliminar a Daniil Medvedev.

A su vez, el platense diestro Tirante (153), que venía de eliminar al neerlandés Botic Van De Zandschulp (25), no pudo continuar su buena racha y cayó también en su primera experiencia en Roland Garros con el chino Zhizhen Zhang en tres sets: 7-6 (3), 6-3 y 6-4.