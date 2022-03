El deseo de Rodrigo De Paul se cumplió en el clásico de Avellaneda

El deseo que pidió Rodrigo De Paul en la previa del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing por la Copa de la Liga Profesional finalmente se cumplió.

El deseo de Rodrigo De Paul para el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente se cumplió. El volante de la Selección Argentina habló en la previa del encuentro que se disputaría en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, haciendo un pedido más que especial para el partido. La "Academia" se fue al descanso ganando 1 a 0 y con éste resultado el mediocampista está más que feliz por el equipo de donde surgió.

En sus declaraciones el futbolista de la "Scaloneta", también elogió a Lionel Messi. A su vez, defendió al mejor jugador del mundo de las acusaciones que sufrió luego de la eliminación del Paris Saint Germain de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid. Por otro lado, dio detalles de la relación de amistad que los une tanto afuera como adentro de la cancha vistiendo los colores de la "Albiceleste".

Acerca del encuentro entre Racing e Independiente en cancha del "Rojo", Rodrigo De Paul aseguró que quería un gol de Gabriel Hauche en favor de la "Academia" porque lo tiene en el Gran DT. Cabe destacar, que comparte un grupo con sus compañeros del Atlético Madrid en el que compiten en el juego de Olé. La alegría fue completa, porque el delantero del elenco de Fernando Gago cumplió con un tanto a los tres minutos de iniciado el cotejo.

"A ver si Hauche hace un gol, que lo tengo en el Gran DT", lanzó Rodrigo De Paul como "deseo" para sumar puntos. Y agregó: "El otro día salió que Antoine (Griezman) le escribió al chico del Gran DT porque no está la aplicación para IPhone. Nos jugamos alguna que otra cosa, una cena. juega Angelito Correa, Luis (Suárez) también, pero la verdad nos divertimos, la pasamos bien", contó el mediocampista de la Selección.

Rodrigo De Paul defendió a Lionel Messi de las críticas

Tras la derrota ante el Real Madrid por Champions, Messi fue uno de los principales apuntados por los fanáticos del Paris Saint Germain. Sobre esto, De Paul habló en la entrevista y sostuvo: "Lo que pienso no te lo puedo decir mucho. Es poco entendible, pero bueno. No estoy de acuerdo. La gente no habrá hecho por un enojo, pero sin pensarlo. A un tipo como Messi no lo pueden silbar nunca, en ninguna parte del mundo y por ningún tipo de razón".

Sobre su relación con el mejor del planeta con quien también comparte amistad, el volante manifestó: "Al tener tanta buena relación con él, derivó a que en la cancha nos busquemos y nos entendamos. Nos miramos y sabemos cuándo sí y cuándo no. Me da mucha tranquilidad, porque saber que está ahí adelante y entiende lo que quiere hacer o decir me libera mucho a la hora de jugar".