River vs. Independiente Santa Fe: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la Copa Sudamericana 2026, según la IA

River Plate recibe a Independiente Santa Fe este miércoles 26 de agosto de 2026, desde las 21:30 hs, en el Estadio Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un nuevo cruce por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en el Campín de Bogotá, Colombia, ambos equipos buscarán la victoria para pasar a los cuartos de final.

River Plate vs. Independiente Santa Fe: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos a lo largo del torneo, las estadísticas de la inteligencia artificial proyectan que el ganador del encuentro será River Plate. Según las estadísticas, el Millonario tiene un 68% de probabilidades de triunfo, mientras que hay un 18% de chances de un empate y un 14% que contempla una hazaña de la visita.

El pronóstico exacto señala que el equipo de Núñez se impondrá por un marcador de 2 a 0, asegurándose su pase a la siguiente ronda gracias al recambio individual y al empuje de su público al jugar de local.

De acuerdo a la IA, River Plate será el ganador del partido con una diferencia de dos goles

Mientras que el análisis colectivo refleja una diferencia marcada de jerarquía en el desarrollo del juego. La escuadra dirigida por Eduardo Coudet apuesta a dominar la posesión desde el arranque con hombres de experiencia internacional como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel en las bandas, sumado al aporte de Aníbal Moreno y Thiago Almada en la generación de juego.

En contraposición, la estructura táctica del equipo de Bogotá, al mando de Pablo Repetto, pretende replegarse y bloquear los carriles internos apoyándose en la sobriedad de Daniel Torres y el despliegue de Helibelton Palacios.

Antecedentes entre River e Independiente de Santa Fe

De acuerdo a los antecedentes previos, la presencia de jerarquía internacional inclina la balanza decisivamente a favor del Millonario. Pese a que el conjunto cafetero lució sólido en el plano defensivo durante el choque de ida, su rendimiento disminuye cuando debe disputar llaves de eliminación en condición de visitante. Además, los cruces anteriores marcan la ventaja de River: sostiene un historial invicto en sus últimos 7 choques oficiales, con 3 triunfos del conjunto Millonario y 4 empates.