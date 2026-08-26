Ver en vivo River vs. Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River recibe este miércoles a las 21:30 horas a Independiente Santa Fe de Bogotá por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un partido que se torna clave para el futuro de Eduardo Coudet en el club de Núñez, en un ciclo que es muy cuestionado tanto desde lo futbolístico como por lo que ha sido un flojo arranque de semestre en cuanto a resultados.

El conjunto riverplatense viene de empatar 2 a 2 frente a Vélez Sarsfield en el Monumental. Una igualdad que dejó sabor a poco dado que había empezado ganando por 2 a 0 y estaba consiguiendo un triunfo importante con vistas a lo que viene. No obstante, no pudo lograrlo y apenas suma cuatro unidades en seis encuentros disputados, lo que lo ubica como anteúltimo en el Grupo B.

Por dónde ver River contra Independiente Santa Fe de Bogotá

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River e Independiente Santa Fe será transmitido exclusivamente por DSports (disponibles en Flow y DirecTV) y DGo.

Coudet mete mano para enfrentar a Independiente Santa Fe

Con vistas a este fundamental cotejo, el entrenador analiza tres modificaciones: dos en defensa y uno en ataque. Las dos modificaciones en última línea serían los regresos de los campeones del mundo con la Selección Argentina Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, mientras que en la zaga si se mantendría la misma dupla con Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

El equipo Millonario necesita mejorar y seguir en la copa.

En la mitad de la cancha estarán presentes Aníbal Moreno y Tobías Andrada, con Joaquín Freitas, Thiago Almada y Ángel Correa más adelante. Mientras que la otra modificación estaría en la parte de arriba, con el ingreso de Sebastián Driussi que volvió a sumar minutos frente a Vélez y que tomaría el lugar de Lucas Beltrán, en una posición que no termina de convencer al Chacho.

Un resultado abierto frente a Santa Fe

La serie contra Independiente Santa Fe se encontró desde el comienzo condicionada por lo que fue el terremoto en Colombia. Esto aplazó una semana la serie, que finalmente inició la semana pasada en El Campín de Bogotá. Allí el Millonario no logró tener un buen rendimiento, pero rescató un empate que lo deja un poco mejor posicionado que su rival en este duelo decisivo, que definirá el pase a cuartos de final.