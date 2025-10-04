¿Se va de River? La exótica oferta que Paulo Díaz recibió desde el exterior

Paulo Díaz podría irse de River en enero del 2026

Tras concretarse la eliminación de Racing y la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina, River recibió una noticia que enciende varias alarmas porque Paulo Díaz tendría en sus manos una oferta para marcharse dentro de poco. El zaguero analiza si se aleja del fútbol argentino y se va a sumar minutos a una liga que es considerada exótica, lejos de los primeros planos internacionales.

"Paulo Díaz busca irse de River. El defensor cree que ya no es indispensable para Marcelo Gallardo", expresó el periodista Hernán Castillo hace unos días. Una noticia que los hinchas celebraron de gran manera, porque entienden que cumplió un ciclo con la camiseta y que lo mejor es despedirse de sus servicios en el inicio del mercado de pases.

En la tarde del viernes, se conoció que el zaguero chileno se encuentra analizando la propuesta que le permitiría regresar a Medio Oriente para realizar una diferencia económica. "Paulo Díaz puede irse de River. En Emiratos Árabes Unidos lo buscan y seguramente llegue una oferta por el 70% de la ficha. Lo quieren contratar para enero", señaló el periodista partidario Sebastián Srur. Una operación que podría dejar bastante dinero en las arcas del Millonario.

Hay que recordar que los directivos de River blindaron al defensor con una cláusula de salida fijada en 10 millones de dólares, que para un club árabe no va a ser ningún tipo de problema. Solo resta esperar que los meses se consuman para determinar si los rumores son ciertos o se trató de un comentario que se desinfló porque el jugador no terminó de convencer como para realizar semejante inversión.

Los 6 contratos que terminan en diciembre

Por otro lado, hay seis contratos dentro del plantel de River que concluirán cuando la vigente temporada llegue a su fin. Los rumores exponen que Marcelo Gallardo va a tomar la decisión de que ninguno continúe porque entiende que cumplieron un ciclo. Ya sea por falta de condiciones físicas, que se vinculan con lesiones, o por una edad que les impides alcanzar un rendimiento ideal.

Los vínculos que serán rechazados de cara a la temporada 2026 serían los de Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja. Además, se debe sumar que Federico Gattoni se marchará, debido a que no se va a hacer uso de su opción de compra, ya que nunca terminó de convencer desde su llegada del Sevilla de España. Club que tampoco pretende sus servicios.

El caso del atacante colombiano es particular porque busca quedarse, pero Marcelo Gallardo prefiere dejar que se marche con el pase en su poder. Entiende que no se adapta a su sistema de juego y que necesita un delantero con características totalmente distintas. Se estima que su próximo club podría estar en Medio Oriente o en la liga de México.