¿Se va de River? El jugador que le pidió minutos a Marcelo Gallardo o pega el portazo

Bustos quiere irse de River

De cara al mercado de pases de diciembre del 2025, se desprende que hay un jugador dentro del plantel de River Plate que se encuentra pensando seriamente la posibilidad de marcharse porque entiende que no tiene los minutos que desea y el titular en su puesto no está en un buen momento deportivo. Esto provocó que le haga un pedido más que importante a Marcelo Gallardo.

Las posibles salidas que puedan darse en el final de la temporada pueden ser producto de dos motivos. Por un lado, se encuentran aquellos jugadores que deben renovar sus contratos y no lo harán porque desde el cuerpo técnico del "Muñeco" entienden que cumplieron un ciclo usando la banda roja. Mientras que otro conjunto expone que necesitan más minutos o cambiar de aires para darle una mejor a su carrera deportiva.

"Fabricio Bustos busca irse de River porque necesita y quiere jugar", expresó el periodista Hernán Castillo. El lateral derecho fue titular ante Deportivo Riestra y cometió un error grosero que provocó un gol contra el arco de Franco Armani. Son varias las causas de dicho descuido, pero una de ellas es la falta de rodaje profesional porque Gonzalo Montiel es el encargado de proyectarse por la banda derecha con una enorme regularidad.

Lo cierto es que el pensamiento del defensor es uno compartido por los hinchas, debido a que el campeón del mundo con la Argentina no está atravesando un buen momento desde su regreso. Por ende, necesita descansar algunos partidos y quedarse en el banco de suplentes hasta que mejoren sus condiciones. Un hueco que debe ser rellenado con una alternativa que dispone conocimientos de sobra para ganarse un puesto.

Ya hay un equipo interesado en Bustos, de River

Un club que buscaría quedarse con la ficha del ex Independiente es Internacional de Brasil, que acaba de contratar a Ramón Díaz como entrenador principal, y lo hizo en dos mercados anteriores. Por medio de sondeos de manera informal, se comunicaron con su agente y le preguntaron cómo el jugador se sentía desde su llegada River además de haber perdido el puesto frente a Montiel.

Desde el Millonario respondieron que no hay una intención alguna de desprenderse del "4" y que, de hacerlo, va a ser por una cifra base que ronde en los 5 millones de dólares. Si bien, Gallardo no le entrega tantos minutos en el campo de juego, le tiene una enorme consideración y no duda al momento de pensar en un reemplazante.

Otro jugador que podría irse

Por otro lado, se debe considerar que Paulo Díaz estaría considerando la chance de irse en el mercado de pases de diciembre porque entiende que la relación con los hinchas se encuentra en una faceta bastante polémica y la presencia de Lautaro Rivero provocaría que pase a ocupar un lugar dentro del banco de suplentes.

Esto último es una señal de peligro que el zaguero entiende como la más preocupante de todas, debido a que le quitaría chance de coleccionar llamados para defender a la Selección de Chile. "Busca irse de River. El defensor cree que ya no es indispensable para Marcelo Gallardo", señaló Hernán Castillo. Una salida que ayudará a descomprimir porque se trata de uno de los salarios más altos del equipo.