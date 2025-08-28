Santiago Lencina en River: de cuánto es su cláusula de rescisión y hasta cuándo tiene contrato

Santiago Lencina en el Kempes con la camiseta de River.

Santiago Lencina es una de las grandes apariciones que tuvo River Plate en el último tiempo. El talentoso futbolista aparece como una nueva bocanada de aire fresco en un club que en los últimos años sacó en las posiciones de enganche o extremo a jugadores de gran valía, como lo son Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono. Un legado cercano del que intentará estar a la altura este nuevo "10".

Con grandes objetivos a la vista, el conjunto de Marcelo Gallardo afronta la triple competencia de la Copa Libertadores, el Torneo Clausura 2025 y la Copa Argentina, donde aún intenta encontrar el mejor rendimiento futbolístico. En ese andamiaje, Lencina aparece como una opción más que interesante, aunque el miedo de los hinchas del "Millonario" pasa por no perder a otra promesa del club por la clásula de rescisión, frente al caso cercano de su ejecución de la misma en la venta de Mastantuono al Real Madrid.

¿Cuál es la clásula de rescisión de Lencina en River?

La clásula de rescisión de Lencina en River es de 30 millones de euros. Un valor que está bastante por debajo de los 45 millones de euros que valía la clásula de Mastantuono. Un detalle a favor de la dirigencia del "Millonario" es que el club de Núñez cuenta con el 100% del pase del futbolista y que además podría renegociar su clásula en caso de que se le haga una renovación de su contrato.

¿Cuándo vence el contrato de Lencina en River?

Lencina tiene contrato con River hasta diciembre de 2026.

Cómo llegó Lencina a River

Santiago Lencina con la camiseta de River cuando jugaba en reserva.

El mediocampista ofensivo de 19 años llegó al club en 2018, cuando se incorporó a la prenovena luego de superar una prueba realizada el año anterior. El jugador en el Club Atlético Deportivo Obreros Unidos, una humilde entidad de su Corzuela natal. Finalmente, tuvo su debut en primera división con la camiseta de la banda el 17 de octubre de 2023, bajo la dirección técnica de Marcelo Escudero.

En cuanto a su posición en el campo de juego, cumplió la función de interior izquierdo y también la de extremo derecho. Por otra parte, tiene buenos registros en su paso por la reserva de River, con nueve goles y una docena de asistencias en 49 partidos oficiales. Con una gran capacidad de distribuir la pelota, este futbolista aparece como un interesante revulsivo para el equipo,, capaz de encarar, buscar el arco y asistir a los compañeros.