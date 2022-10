River y el relator partidario que estalló por darle el título a Boca: "Pelotudo"

Un relator partidario de River explotó contra su propio equipo por haberle ganado a Racing en Avellaneda y haberle servido el título a Boca. "El equipo más pelotudo", protestó.

Un relator partidario de River explotó por la victoria de equipo contra Racing que le dejó servido a Boca el título de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. En vivo en plena transmisión, Hernán "El Tano" Santarsiero estalló contra el conjunto de Marcelo Gallardo por los tres puntos conseguidos en Avellaneda que le allanaron el camino al trofeo al archirrival histórico.

Además, llamó "pelotudo" a su propio equipo por haberle facilitado una nueva estrella al "Xeneize" y se sacó al aire por el gol de Miguel Borja que sepultó las ilusiones de "La Academia" de sacarle el campeonato al conjunto de La Ribera. En el video se pudo observar claramente cómo los cuatro periodistas presentes en la cabina deseaban que "La Banda" cayera en El Cilindro.

El Tano Santarsiero explotó contra River por facilitarle el título a Boca: "El peor equipo"

Luego de las protestas por el penal atajado por Franco Armani sobre la hora, así relató el periodista deportivo el tanto del 2-1 del delantero colombiano: "La tiene Borja, qué ganas de presionarme el testículo...". "No, Matías Suárez, la pelota la tiene (Esequiel) Barco, queda boyando, no, Borja, Borja... Gol de River", se lamentó.

"¡Es increíble! No, Borja. No, hermano. No tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River", se quejó el relator partidario histórico del "Millonario". Según él, los dirigidos por Gallardo "le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera".

Para colmo, "El Tano" Santarsiero se molestó con el extremo que pasó por Independiente: "Y Barco diciéndoles ´cállense´ (a los hinchas locales)... ¡Jugá al fútbol, Barco! ¡Jugá al fútbol, hijo de tu madre! ¡Jugá para River, que no jugaste en todo el año!". "¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!", se quejó.

Por último, calificó al elenco del "Muñeco" como "el peor equipo desde 1901 hasta hoy" y siguió: "¡El equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy!". "Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida, no le ganaste en el Alberto J. Armando (La Bombonera), no le ganaste en River y hoy le sacás la chance a Racing de campeonar", culminó de una manera durísima el exintegrante de Fútbol al Horno (Canal 26).