El 'Millonario' buscará mejorar la imagen del 2024 con el armado de un plantel de jerarquía para competir en la Copa Libertadores y el torneo local.

River Plate ya comenzó a mover fichas dentro del mercado de pases con el objetivo claro de formar un plantel competitivo para el 2025. El 'Millonario' disputará, además del torneo local, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, certamen que estrenará su inédito formato con 32 equipos. Marcelo Gallardo sabe que necesitará de jugadores de jerarquía para mejorar el flojo rendimiento demostrado en esta última temporada, por lo que ya comenzó a trabajar en conjunto con la dirigencia para sondear qué futbolistas pueden llegar en las próximas semanas.

El 'Muñeco' apunta a cubrir cinco puestos en la cancha que él considera fundamentales: dos defensores (un central y un lateral por derecha), dos mediocampistas (uno central de marca y otro mixto) y un delantero que tenga llegada al arco rival. Si bien posee varios jugadores que pueden desempeñarse en esas funciones, el entrenador sabe que necesita dar un salto de calidad si quiere tener chances en el certamen internacional de clubes que se jugará entre junio y julio, al igual que en la Libertadores, en la que quedó eliminado frente a Atlético Mineiro en semifinales en la pasada edición. Dentro de esas posibles llegadas no se contemplan las de Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, dos debilidades del DT que ya mostraron sus ganas de volver al conjunto de Núñez.

Quiénes son los principales candidatos a llegar a River Plate en este mercado de pases

Valentín Gómez o Lucas Martínez Quarta (defensores centrales)

El defensor central de 21 años, recientemente campeón con Vélez Sarsfield de la Liga Profesional de Fútbol y finalista de la Copa Argentina, es uno de los grandes anhelos de la dirigencia en este mercado de pases. Estuvo muy cerca de llegar en el mercado anterior pero una lesión de rodilla frenó su llegada al 'Millonario'. Ahora, luego de ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la pasada temporada, el gran obstáculo para ficharlo son los 10 millones de dólares que el 'Fortín' pretende para soltarlo.

Si no se logra concretar el fichaje de Gómez, River apuntaría a repatriar a Lucas Martínez Quarta. El 'Chino', según informó el periodista Germán García Grova, tiene el visto bueno de la Fiorentina (su actual equipo) para negociar y la operación parece ser "muy viable".

Gonzalo Montiel (lateral derecho)

El lateral derecho campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 no tiene casi minutos en el Sevilla, dueño de su pase, por lo que no vería con malos ojos cambiar de aire para sumar rodaje. Aún así, 'Cachete' también es pretendido por otros grandes del fútbol sudamericano, por lo que la negociación para su vuelta no es fácil.

Leonardo Fernández (volante mixto)

El uruguayo de 26 años viene de ser uno de los mejores rendimientos en la liga charrúa vistiendo los colores de Peñarol, y no será tenido en cuenta por el Toluca de México, dueño de su pase. El 'Millonario' ya presentó una primera oferta que fue rechazada, por lo que irá a la carga nuevamente con una cifra mayor para abrochar al primer refuerzo de este mercado.

El volante uruguayo fue uno de los más destacados durante el segundo semestre de 2024.

Sorpresa en River: el jugador de la Selección Argentina que buscó se iría a otro grande

River Plate ya puso todos sus focos en el mercado de pases y, en las últimas horas, sorprendió una noticia con respecto a un jugador de la Selección Argentina que tiene en la mira desde hace un tiempo. Se trata nada menos que de Gonzalo Montiel, que abandonaría Europa para recalar en otro grande del fútbol sudamericano, pero no en el "Millonario".

Según informó el medio brasileño Goal, San Pablo está interesado en el lateral derecho y hasta ya habría hecho una primera propuesta de préstamo al Sevilla de España, club dueño de su pase, para concretar la llegada. De esta manera, se complica la situación para la entidad de Núñez por el momento.

Quien insiste con que se haga la transferencia es Luis Zubeldía, entrenador del "Tricolor", quien pidió expresamente al oriundo de Virrey del Pino. Además, según revelaron fuentes periodísticas de México, Monterrey, dirigido por Martín Demichelis, también tiene planeado hacer una oferta en las próximas horas. Si bien Marcelo Gallardo tiene el puesto cubierto con Fabricio Bustos y se sumará Agustín Sant'Anna, recuperado de una lesión en la rodilla, en River siempre están atentos a Montiel, ya que es un jugador de jerarquía. Incluso, en los dos pasados mercados de pases la dirigencia hizo un intento por él, pero el futbolista prefirió seguir jugando en el fútbol europeo.