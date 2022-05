River hoy: Marcelo Gallardo ya piensa en su rival de la Copa de la Liga

Ya se conoció el rival de River en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Al término de la fecha, Marcelo Gallardo ya conocía el rival de River Plate en la Copa de la Liga Profesional. El conjunto Millonario enfrentará a Tigre en los cuartos de final, un difícil equipo que juega por abajo y que tiene un gran equipo. Fue una de las grandes revelaciones del torneo.

En este sentido, River Plate tiene dos puntas por las cuales seguir. Una de ellas es el torneo argentino en el cual, después de estar clasificado, jugó con un equipo alternativo frente a Platense. En la Copa Libertadores, por otro lado, está a un paso de clasificar luego del empate en Brasil ante Fortaleza.

La decisión de Marcelo Gallardo que sorprendió en River

En medio de la situación de River y de la aparición de varios jugadores lesionados, el entrenador del Millonario decidió que un jugador que no era tenido en cuenta, finalmente tenga un espacio en la primera división del equipo de Núñez.

En medio de las polémicas con el futbolista, Marcelo Gallardo decidió que Cristian Ferreira, uno de los futbolistas que no era tenido en cuenta, salte al equipo titular frente a Platense. El jugador que estuvo en Colón de Santa Fe a préstamo finalmente volvió al club y tuvo buenos momentos en el partido que enfrentó al conjunto Calamar

El jugador que se puede ir libre

La apertura del mercado de pases siempre es una situación especial para River. Pero en lo que más atención ponen quienes comandan el club, incluído Marcelo Gallardo, es en la renovación de contratos para que no suceda como Benjamín Rolheiser y Fabrizio Angileri, que se marcharán en condición libre por no llegar a un acuerdo en la negociación. Y ahora existe un caso que puede darle un dolor de cabeza al histórico DT si no resuelve a tiempo: a Nicolás De la Cruz se le vence el suyo en diciembre de 2022 y los directivos quieren llegar a un acuerdo cuanto antes.

Según manifestó el periodista de ESPN Juan Patricio Balbi, especializado en la institución de Núñez, el mismo Gallardo le solicitó al presidente, Jorge Brito, que resuelva la situación contractual del futbolista del seleccionado uruguayo con suma urgencia. Es que a partir de junio el volante estaría en condiciones de negociar su salida con cualquier equipo que lo pretenda sin tener que pagar ningún costo por su ficha, incluso hasta firmando un precontrato. En River no quieren saber nada con perder un capital tan importante como lo es el ex-Liverpool de Uruguay.