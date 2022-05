¿Lo llamó Gallardo? El Muñeco busca un 9 que quiso Riquelme

El entrenador del "Millonario" está interesado en un delantero que estuvo cerca de llegar a Boca.

Confirmada la noticia de que Julián Álvarez no continuará en River después de junio porque deberá incorporarse al Manchester City, el entrenador Marcelo Gallardo está buscando una figura para su suplir su lugar. A fines del mercado de pases de principio de año, el "Millonario" fue con todo por el argentino que juega en la MLS Valentín Castellanos, pero no tuvo éxito por el alto monto de su ficha. Y la alternativa que suena por estas horas para reforzar la delantera del club de Núñez a mitad de año es el colombiano Miguel Borja, jugador que tuvo charlas con Juan Román Riquelme meses atrás para arribar en Boca.

Miguel Borja: el goleador colombiano que busca Gallardo.

Según manifestó el periodista argentino Juan José Buscalia en BluRadio de Colombia, Gallardo ya habría dado el visto bueno para contratar al centrodelantero del seleccionado colombiano que, en la liga local de su país, tiene un buen presente con 8 goles en 11 partidos disputados y su equipo se ubica en cuarta posición. El ex-Palmeiras tiene contrato con el club de Barranquilla hasta junio de 2023, situación que haría más favorable la negociación de su pase por no ser muy extensivo.

Lo llamativo de la situación es que el eterno rival, Boca, también está interesado en "Borjameyang" desde la época en la que estaba Miguel Ángel Russo al frente del plantel. De hecho, el mismo jugador oriundo de Tierralta había confesado en 2021 que existieron contactos con el Consejo de Fútbol del "Xeneize": "Estuvimos cerca. Yo estuve en la Copa América y no quería saber mucho, mi empresario no me contaba nada. Yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande en la Selección y no quería pensar en Boca ni en otras cosas. No llegaron a un acuerdo económicamente y por eso no pude ir. Claro que me hubiera gustado. A cualquier delantero de América le gustaría vestir esos colores, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado".

El pasado de Miguel Borja

El exatacante de Olimpo tuvo un paso efímero por Europa en 2013 por el Livorno de Italia, donde no pudo marcar tantos en los encuentros que jugó. Su actuación consagratoria fue en 2016 con Atlético Nacional de Colombia, equipo en el que fue figura determinante para ganar la Copa Libertadores a través de un gol en la final ante Independiente del Valle de Ecuador. También sumó experiencia en Gremio de Brasil durante la temporada 2021, lugar en el que no tuvo el rendimiento que se esperaba y por eso recaló en Junior de Barranquilla, su club actual.