La tajante decisión de River sobre Juanfer Quintero tras quedar libre en Junior

River Plate tomó una determinación sobre Juanfer Quintero, quien quedará libre de Junior de Barranquilla y no renovará su contrato.

River Plate: Juanfer Quintero no seguirá en Junior de Barranquilla y los fanáticos del Millonario se ilusionan con su regreso.

Juan Fernando Quintero anunció que no seguirá en Junior de Barranquilla y River Plate tomó una fuerte decisión: en medio de los rumores sobre su regreso, el "Millonario" ya determinó si lo tendrá en cuenta. El talentoso volante se marchó en 2022 a Colombia, donde no se encuentra cómodo.

River tiene la cabeza puesta en la definición de la Liga Profesional y también en el segundo semestre, en el que tendrá la Copa Libertadores como objetivo principal. Para ello, el entrenador, Martín Demichelis, piensa en reforzar al plantel con jugadores de jerarquía y uno de los primeros nombres que surgió fue el de "Juanfer", ídolo eterno del "Millonario".

La decisión de River Plate sobre Juan Fernando Quintero

El presidente de Junior, club al que arribó Quintero a comienzos de 2023 desde River, despertó la ilusión de los fanáticos del "Millo" al anunciar que el zurdo de 30 años les había comunicado que "no quiere seguir en el equipo", ya que les dijo "que no está cómodo". Con el mercado de pases abierto y con el recuerdo que dejó el colombiano en el club, podría ser una chance única para su tercer ciclo. Sin embargo, parece que deberá esperar.

Según anunció este viernes TyC Sports, ni los dirigentes ni Demichelis están interesados en negociar con "Juanfer" su regreso, ya que apuntan a otro tipo de jugadores y, en ese puesto particular, el equipo tiene varias alternativas. Incluso, la chance más concreta que tiene para su futuro es Cruz Azul de México y un equipo de Arabia Saudita, del que aún no se reveló el nombre.

Juanfer no seguirá en Junior y su futuro es una incógnita.

Si bien Quintero jugó solo 6 partidos en el semestre con el club de Barranquilla, fue el líder de su equipo en cuanto a asistencias que terminaron en remates, y el único en anotar un gol de tiro libre. La temporada no fue la mejor y ahora deberá elegir dónde continuar su carrera, pero ya sabe que su vuelta a River deberá aguardar un tiempo más.

La táctica que usó Gallardo para que River gane la Libertadores: "Drones"

Sacaron a la luz la insólita estrategia utilizada por Marcelo Gallardo para ganar la Copa Libertadores 2018 con River frente a Boca. Cuatro años y medio después de aquella proeza conseguida por "El Millonario", Lucas Martínez Quarta sorprendió a todos en ESPN F90, el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo.

El defensor de 27 años era un habitual titular en aquel entonces y recordó una táctica muy curiosa elegida por "El Muñeco" para uno de los partidos más trascendentes de la historia del club. Con lujo de detalles, el actual futbolista de Fiorentina de Italia contó cuál fue el plan inicial del entrenador que terminó saliendo bien.

El central explicó en ESPN F90 la razón por la cual el técnico pasó de la línea de cuatro habitual a una de cinco antes del choque de ida en La Bombonera: "En el predio en Ezeiza, estábamos haciendo un reducido siete contra siete y los tres defensores éramos Javi (Pinola), Jony (Maidana) y yo. Nos dice ´quiero ver cómo funcionan juntos´". "Después habíamos concentrado en el (hotel) Sofitel y bueno, por ahí los drones que andaban dando vueltas, que veían las prácticas...", profundizó el invitado en el estudio del canal.

"(Gallardo) nos para en el salón del Sofitel a los once, adentro, y nos pone a hacer los movimientos", amplió "El Chino". "¿Había drones espías ahí, dando vueltas?", le consultó Vignolo. "Y... No se sabía", respondió el futbolista. "No sé si estaban espiándonos pero bueno, por las dudas que anduvieran ahí dando vueltas...", le aclaró el jugador. "Estábamos adentro del salón y nos pasábamos la pelota con la mano", se explayó.

Con más detalles acerca del plan del "Muñeco", el ex-River repasó que se trataba de "los movimientos que tenía que hacer el central, lo de presionar a (Cristian) Pavón y otras cosas que se hacían". "¿A qué voy con todo esto? Al poder de convencerte en el salón de un hotel... Va más allá de estar trabajándolo tres días enteros, si no tenés ese convencimiento es muy difícil que pueda salir bien", insistió Martínez Quarta. "Éramos el cuerpo técnico y los jugadores, nadie más sabía. Cuando mi familia se enteró de que jugaba, me dijeron ´¿cómo no dijiste nada?´", recordó.

Además, el entrevistado recordó que la postergación del partido por la lluvia trastocó los planes del cuerpo técnico, ya que iban a jugar un sábado pero se jugó al domingo. Entonces, contó que "el sábado se filtra la información de la línea de tres" y completó: "Dije ´no, ya está, cambia todo ahora y me saca´. Pero bueno, sostuvo... La idea era generarle un respaldo a Cachete (Gonzalo Montiel) y así generar superioridad también por ahí".