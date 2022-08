Gallardo cruzó a un periodista de River tras ganarle a Newell's: "Te corrijo"

Marcelo Gallardo se molestó con un periodista de River por una pregunta que hizo durante la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Newell´s. El picante comentario que le hizo.

Marcelo Gallardo cruzó a un periodista de River luego de la victoria por 4-1 contra Newell´s en el estadio Monumental. En el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, "El Millonario" goleó a "La Lepra" y se prendió en la lucha por el título.

Como su equipo ganó cuatro partidos de los últimos cinco en este torneo, uno de los comunicadores presentes en la sala de prensa del escenario de Núñez quiso saber si "La Banda" había retomado "el rumbo" en el certamen. Sin embargo, esa palabra molestó al "Muñeco", quien lo corrigió al instante.

Luego de algunas preguntas en la conferencia, le llegó el turno a Paulo Filippini, de Radio Mitre (AM 790) y de Canal 26. El reportero utilizó el término "tomar un rumbo" para referirse a la levantada del "Millo" en este campeonato. "Te la corrijo esa palabra porque no es que no tenemos rumbo", respondió el técnico.

"Quería preguntarte si, teniendo en cuenta lo hecho en el partido con Independiente y hoy con Newell's, encontraron o hicieron ese click para ya tomar un rumbo...", comenzó el periodista. En ese instante fue cuando Gallardo replicó: "Rumbo tenemos, no es que no tenemos rumbo". Incluso, opinó que "cuando no tenés rumbo es porque directamente no ves nada". "Sí tenemos rumbo. Después está lo otro: qué es lo que hacés para ir al lugar que querés. Estamos en esa búsqueda", profundizó el ídolo del club.

No obstante, el ida y vuelta entre ambos continuó. De hecho, Filippini dijo que "hace un tiempo que se fue Julián (Álvarez)", pero el DT volvió a corregirlo, ya que para él "hace un tiempo no, hace poquito...". Además, recordó que "hace poquito que se fueron, muy poco, y no sigue siendo fácil reemplazarlos". "Cuando hablo, hablo de que estamos atravesando un proceso", insistió, y reiteró que "no es fácil reemplazar a dos futbolistas que fueron muy importantes en este último tiempo, como otros. Nunca lo es".

Con relación a ese recambio que River transita mientras se desarrolla la Liga, "El Muñeco" Gallardo repitió que "esto no es de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana: hay trabajo, comportamientos, adaptaciones, exigencias... El futbolista también tiene vida". Incluso, señaló que "el que llega a esta institución se tiene que adaptar, no sólo ponerse la camiseta y jugar. Se tiene que acostumbrar a una idea, a un funcionamiento, y cómo convive con esta institución y con el entorno".

"Para algunos es más fácil y para otros no porque son seres humanos", amplió el estratega del "Millonario". Al mismo tiempo, repasó: "Se nos han ido muchos jugadores y tuvimos que traer. Los que vienen, algunos se acomodan rápido y otros no tanto". También insistió con que "es todo un proceso" y con el concepto de que "se nota más cuando estás en una institución que tiene la vara muy alta. En otros lugares por ahí se nota menos porque la exigencia no es la misma". "Acá sí tenemos exigencia desde adentro y desde afuera y eso es un proceso, no es de la noche a la mañana", completó.

El River de Gallardo volvió a ganar y se suma a la lucha por el título.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Arsenal

"La Banda" visitará al "Arse" el miércoles 17 de agosto de 2022 a las 19 horas en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. El encuentro será por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

La transmisión en vivo en la televisión del canal ESPN Premium, para el cual hay que tener contratado el servicio de cable más el del pack fútbol. El streaming online estará a cargo de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras aplicaciones como Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow.