Fue campeón con el River de Gallardo, se retiró, vendió muebles y hoy piensa en volver al fútbol

En 2014, año en que Marcelo Gallardo tomó las riendas, River volvió a ser el equipo protagonista que siempre lo caracterizó a lo largo de la historia del fútbol argentino y también sudamericano. En el largo proceso que lleva el DT, tuvo a varios jugadores que pasaron por el club y que lograron consagrarse campeones. Uno de ellos es Julio Chiarini, arquero que no tuvo demasiados minutos, pero que recuerda todo lo vivido. Curiosamente, y tras haber colgado los guantes, se alejó de la elite del deporte y puso un negocio de muebles.

A lo largo de su experiencia por el Millonario, Chiarini disputó apenas 16 partidos oficiales entre 2014 y 2016: en total recibió 17 goles y mantuvo la valla invicta en 4 compromisos. En tanto, conquistó cuatro títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 y Copa Suruga Bank 2015.

¿Cómo es su presente luego de haber dejado el fútbol? "Bien, estoy tranquilo, en mi pueblo (Oliva, Córdoba). De momento no estoy haciendo nada. Estoy con algunos proyectos, pero para más adelante. Ahora con la pandemia no se puede hacer mucho. Ahora estoy disfrutando de mi hija y de mis amigos", indicó, en diálogo con Infobae.

Incluso, el ex arquero de 38 años que luego vistió las camisetas de Sarmiento (Junín), Tigre e Instituto reveló que tras abandonar la actividad apostó por un rubro diferente: "Trabajé con un mayorista de muebles. Pero bueno, a veces las sociedades son complicadas y desistí. Volví a mi pueblo y ahora estoy viendo qué se puede hacer. Por el momento estoy tranquilo, entrenando, porque me gusta entrenar y andar en bici. El proyecto era en Córdoba capital, era un proyecto lindo, pero son cosas que pasan dentro de una sociedad. Decidí dar un paso al costado y volver a mi pueblo, aunque también estoy yendo y viniendo a Córdoba capital".

Pese a que se está entrenando por su cuenta, Chiarini remarcó que no tiene pensado volver a la actividad, pero sí lo seduce la idea de trabajar dentro del fútbol o de iniciar un trabajo diferente: "Volver a jugar no quiero, no me lo han propuesto, por eso tampoco le di mucha bola. Por el momento estoy viendo qué hacer, aunque ahora es complicado con esto de la pandemia. No tengo problema con ninguna de las dos opciones. Si es de fútbol, mejor; porque es lo que hago de chiquito. Hoy no es momento de invertir en nada, hay que esperar a ver lo que puede surgir".

Por qué Chiarini dejó el fútbol estando en buenas condiciones físicas:

De acuerdo a lo que comentó Chiarini, el detonante fue su malestar personal: "Estaba a 10 puntos en lo físico, pero no estaba bien con uno mismo. Me pasaron cosas en el fútbol que ahora no vienen al caso, que no esperaba que me pasen a esa edad. Me enojé, vivía enojado, vivía con bronca. La estaba pasando mal en el día a día. No estaba feliz con lo que hacía y tomé esa decisión en ese momento. No lo disfrutaba como lo tenía que hacer".

"Físicamente estaba 10 puntos para seguir, pero de la cabeza tampoco estaba bien. Tampoco me dejé ayudar, siempre tomé decisiones solo. Nunca pedí ayuda a nadie con mis problemas. Los analicé en mi interior. Soy un tipo un poco especial en ese sentido y no recurrí a nadie", agregó el ex arquero.