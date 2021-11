En qué equipo va a dirigir Seba Domínguez: ¿Reemplaza a Gallardo?

Seba Domínguez reveló que se va de ESPN para sumarse al cuerpo técnico de Hernán Crespo. ¿A qué equipo del fútbol argentino va a dirigir?

Seba Domínguez hizo un anuncio que movilizó a todo el fútbol argentino. El exfutbolista confirmó su salida del programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, en ESPN, para integrase al cuerpo técnico del entrenador Hernán Crespo. Y rápidamente surgió una duda por parte de cientos de usuarios de las redes sociales. ¿A qué equipo va a dirigir? ¿Va a reemplazar a Marcelo Gallardo en River?

Este mediodía, en el ciclo F90, el ex defensor de Vélez, Newell's y la Selección Argentina dio a conocer que le llegó una propuesta de Crespo para sumarse al equipo de trabajo del DT. Entre lágrimas, comentó: "Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá (NdeR: en la TV) y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía".

Rápidamente, y tras el anuncio, las redes sociales comenzaron a especular acerca del futuro de Sebastián Domínguez. Es que Crespo se encuentra sin equipo luego de haber protagonizado un flojo papel en Sao Paulo (Brasil). Justamente, su nombre suena en tres equipos grandes del fútbol argentino.

Seba Domínguez se suma al cuerpo técnico de Hernán Crespo.

Qué equipos quieren a Crespo y Seba Domínguez: a qué clubes pueden ir

River: conscientes de que Marcelo Gallardo tiene muchas chances de dejar el club tras más de siete años y medio, la dirigencia de "El Millonario" tiene en carpeta a la dupla técnica de Hernán Crespo y Sebastián Domínguez . "Valdanito" surgió de la cantera del club, fue campeón de dos títulos locales y uno internacional (Copa Libertadores 1996) y además es del gusto de la directiva que hoy comanda Rodolfo D'Onofrio , sobre todo por lo que demostró como DT de Defensa y Justicia, donde consiguió la Copa Sudamericana 2020 . Para la dupla técnica, el club de Núñez es la prioridad , aunque todo dependerá de la decisión que tome "El Muñeco" .



Hernán Crespo está sin club y varios equipos del fútbol argentino lo quieren.

La frase que pronostica el futuro de Marcelo Gallardo: se queda o se va de River

Luego de la goleada por 4-0 de River ante Racing, que consagró a "El Millonario" en la Superliga Argentina, Matías Gallardo -segundo hijo de Marcelo- dialogó con Líbero, por TyC Sports, y señaló: "Nos sacamos fotos con todos para tener de recuerdo porque ya el año que viene no venimos más".

Sin embargo el mediocampista que juega en las Inferiores de River dejó con sus palabras una esperanza de que el "Muñeco" se quede un tiempo más dirigiendo: "Y... por mí que se quede para siempre, pero él tiene que decidir".

Las reacciones de las redes sociales tras el anuncio de Seba Domínguez: en qué equipo va a dirigir con Crespo según los usuarios de Twitter