El noble gesto viral de River con algunos hinchas en el Monumental

River Plate brinó una cena para algunos hinchas en el Monumental

River Plate cerró el 2025 que fue por demás olvidable en lo futbolístico con un noble gesto para con sus hinchas en el Estadio Más Monumental. La flamante nueva dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo tomó una terminante decisión con los fanáticos del conjunto "Millonario" en las horas previas a Año Nuevo utilizando nada más y nada menos que las instalaciones de su cancha. Por supuesto, la iniciativa no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Mientras trabajan en conjunto con Marcelo Gallardo para seguir en búsqueda de los refuerzos para la temporada venidera, los directivos aprovecharon la ocasión para darle un espacio a aquellos seguidores del equipo que no pasan las fiestas con sus más cercanos. A través de una cena de la que participaron referentes y directivos, los socios en soledad dijeron presente para disfrutar de la jornada. De esta manera, los acompañaron en estas fechas tan especiales.

River organizó una cena para socios en el Monumental

En el evento en cuestión etuvo nada más y nada menos que Norberto "Beto" Alonso, uno de los máximos ídolos del conjunto de Núñez, quien se sentó junto a los hinchas para compartir ese momento. Por su parte, el vicepresidente Andrés Ballotta también estuvo con ellos siendo parte de la organización. Por supuesto, con el accionar de River quedó demostrado que está claro el objetivo de seguir cumpliendo su rol social como institución.

El noble gesto de River con algunos hinchas en el Monumental

"En casa y en familia. En el cierre de 2025, River Plate abrió las puertas del Más Monumental para compartir un encuentro íntimo con un grupo de socios. Una noche para acompañarlos y abrazarlos en una fecha cargada de recuerdos y, para muchos de ellos, de nostalgia o ausencias. Emociones a flor de piel e historias riverplatenses con la presencia del eterno Beto Alonso y del vicepresidente Andrés Ballotta", escribieron desde el club en un posteo en el que se vieron imágenes de la noche compartida entre los fanáticos y el ídolo.

