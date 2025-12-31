El noble gesto viral de River con algunos hinchas en el Monumental

River Plate cerró el 2025 que fue por demás olvidable en lo futbolístico con un noble gesto para con sus hinchas en el Estadio Más Monumental. La flamante nueva dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo tomó una terminante decisión con los fanáticos del conjunto "Millonario" en las horas previas a Año Nuevo utilizando nada más y nada menos que las instalaciones de su cancha. Por supuesto, la iniciativa no tardó en viralizarse en las redes sociales.
Mientras trabajan en conjunto con Marcelo Gallardo para seguir en búsqueda de los refuerzos para la temporada venidera, los directivos aprovecharon la ocasión para darle un espacio a aquellos seguidores del equipo que no pasan las fiestas con sus más cercanos. A través de una cena de la que participaron referentes y directivos, los socios en soledad dijeron presente para disfrutar de la jornada. De esta manera, los acompañaron en estas fechas tan especiales.
River organizó una cena para socios en el Monumental
En el evento en cuestión etuvo nada más y nada menos que Norberto "Beto" Alonso, uno de los máximos ídolos del conjunto de Núñez, quien se sentó junto a los hinchas para compartir ese momento. Por su parte, el vicepresidente Andrés Ballotta también estuvo con ellos siendo parte de la organización. Por supuesto, con el accionar de River quedó demostrado que está claro el objetivo de seguir cumpliendo su rol social como institución.
"En casa y en familia. En el cierre de 2025, River Plate abrió las puertas del Más Monumental para compartir un encuentro íntimo con un grupo de socios. Una noche para acompañarlos y abrazarlos en una fecha cargada de recuerdos y, para muchos de ellos, de nostalgia o ausencias. Emociones a flor de piel e historias riverplatenses con la presencia del eterno Beto Alonso y del vicepresidente Andrés Ballotta", escribieron desde el club en un posteo en el que se vieron imágenes de la noche compartida entre los fanáticos y el ídolo.
El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026
- Barracas Central vs. River - Fin de semana del 25 de enero.
- River vs. Gimnasia (LP) - Semana del 28 de enero.
- Rosario Central vs. River - Fin de semana del 1 de febrero.
- River vs. Tigre - Fin de semana del 8 de febrero.
- Argentinos Juniors vs. River - Fin de semana del 15 de febrero.
- Vélez vs. River (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.
- Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.
- River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.
- Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.
- River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.
- River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 1 de la fase de grupos - del 7 al 9 de abril.
- Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 2 de la fase de grupos - del 14 al 16 de abril.
- River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 3 de la fase de grupos - del 28 al 30 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 4 de la fase de grupos - del 5 al 7 de mayo.
- Copa Sudamericana - Fecha 5 de la fase de grupos - del 19 al 21 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 6 de la fase de grupos - del 26 al 28 de abril.