El fuerte cruce de Marcelo Gallardo a un periodista de River en plena conferencia

Marcelo Gallardo protagonizó un insólito momento en conferencia de prensa, poco después de la eliminación de River Plate a manos de Atlético Mineiro en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2024. El empate 0 a 0 contra los brasileños en el Estadio Monumental fue un duro golpe para los de Núñez, que quedaron en la puerta de una nueva final del torneo continental, que justamente será en su cancha. El DT habló tras el encuentro y cruzó fuerte a uno de los periodistas presentes.

En un momento, mientras el "Muñeco" analizaba lo sucedido en el verde césped, divisó a un cronista en la sala y creyó que estaba durmiendo. Por este motivo, el entrenador lanzó un picante comentario contra él. Si bien no tuvo una respuesta firme, poco después aclararon lo sucedido entre ambos. Es que en las redes sociales trascendió un video compartido por Olé, en el que se conocieron detalles de ese particular instante.

"Hay un señor que se está quedando dormido... no sé, estaba... sí, vos. Estabas mirando para abajo", esbozó Gallardo en River mientras respondía a una de las preguntas de los periodistas. El cruce quedó ahí y, minutos más tarde, el propio técnico le pidió disculpas: "No sabía si me estabas escuchando, porque agachaste la cabeza así dije, posiblemente no te conozco. Disculpame, no fue nada. A veces creo que hablo y si alguien no escucha trato de... sino, me tengo que levantar y me tengo que ir". Ante esto, el cronista respondió y dejó en claro la situación: "Sí, estaba atento. Me estaban preguntando si tomaba la conferencia de acá, la estaban tomando desde el estudio, por eso".

River no pudo con Atlético Mineiro en la Libertadores y quedó eliminado en semifinales

Los próximos partidos de River por la Liga Profesional de Fútbol 2024

Fecha n20 - sábado 02/11 - River Plate vs. Banfield - 18hs.

vs. Banfield - 18hs. Fecha 21 - miércoles 06/11 - Instituto vs. River Plate - 21:30hs.

- 21:30hs. Fecha 22 - domingo 10/11 - River Plate vs. Barracas Central - 17:15hs.

vs. Barracas Central - 17:15hs. Fecha 23 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. River Plate - horario y fecha a definir.

- horario y fecha a definir. Fecha 24 - River Plate vs. San Lorenzo - horario y fecha a definir.

vs. San Lorenzo - horario y fecha a definir. Fecha 25 - Estudiantes de La Plata vs. River Plate - horario y fecha a definir.

- horario y fecha a definir. Fecha 26 - River Plate vs. Rosario Central - horario y fecha a definir.

vs. Rosario Central - horario y fecha a definir. Fecha 27 - Racing Club vs. River Plate - horario y fecha a definir.

Cuándo juegan River vs. Banfield por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" recibirá al "Taladro" el sábado 2 de noviembre del 2024 a las 18 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 20 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports. En tanto, el streaming será por su propia plataforma paga Disney+ y por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.