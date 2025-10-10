Cuántos futbolistas juveniles hizo debutar Gallardo en River: la lista completa

River Plate ha sido históricamente una cantera inagotable de grandes talentos. Es el club que más futbolistas le dio a la Selección Argentina y siempre tuvo un vínculo estrecho con los ídolos surgidos de la casa, al tener en sus grandes entrenadores, como los casos de Ángel Labruna, Ramón Díaz y Marcelo Gallardo, tres personas que se formaron en las divisiones inferiores del "Millonario" y luego fueron ídolos tantos como jugadores como de DTs.
En el caso de Gallardo, el entrenador continuó con la tradición riverplatense de darle lugar a los juveniles del club. En algunos momentos con mercados de pases más caros, en otros con menos, pero se caracterizó por colocar en primera a una larga lista de chicos, de los cuales muchos terminaron teniendo una gran carrera en el exterior y en la Selección Argentina. Tales son los casos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltrán, entre otros.
Los jugadores que hizo debutar Marcelo Gallardo
Desde 2005 River Plate es el club no europeo que más futbolistas ha exportado a las principales ligas del mundo, con 52 jugadores. Algo que muestra la tendencia de exportador que tuvo River de sus jugadores de inferiores, Con Gallardo, el año en que más jugadores debutaron en primera división fue en el 2017, con un total de ocho jugadores (Maximiliano Velazco, Zacarías Morán Correa, Alan Marcel Picazzo, Santiago Vera, Augusto Aguirre, Kevin Sibille, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira).
Cuántos jugadores debutaron en primera con Gallardo en River
- 48 jugadores debutaron en River con Gallardo.
La lista completa de jugadores que debutaron en primera con Marcelo Gallardo
- Lucas Boyé (2014)
- Emanuel Mammana (2014)
- Guido Rodríguez (2014)
- Leandro Vega (2015)
- Franco López (2015)
- Pablo Carreras (2015)
- Abel Casquete (2015)
- Claudio Salto (2015)
- Lautaro Arellano (2015)
- Exequiel Palacios (2015)
- Luis Olivera (2015)
- Augusto Batalla (2016)
- Gonzalo Montiel (2016)
- Tomás Andrade (2016)
- Lucas Martínez Quarta (2016)
- Matías Moya (2016)
- Maximiliano Velazco (2017)
- Zacarías Morán Correa (2017)
- Alan Marcel Picazzo (2017)
- Santiago Vera (2017)
- Augusto Aguirre (2017)
- Kevin Sibille (2017)
- Nahuel Gallardo (2017)
- Cristian Ferreira (2017)
- Santiago Sosa (2018)
- Julián Álvarez (2018)
- David Martínez (2018)
- Lucas Beltrán (2018)
- Federico Girotti (2019)
- Hernán López Muñoz (2019)
- Benjamin Rollheiser (2019)
- Elías López (2019)
- Franco Paredes (2020)
- Enzo Fernández (2020)
- Santiago Simón (2020)
- Tomás Castro Ponce (2020)
- Alan Leonardo Díaz (2021)
- Tomás Galván (2021)
- Daniel Lucero (2021)
- Tomás Lecanda (2021)
- Felipe Peña Biafore (2021)
- Felipe Salomoni (2021)
- Giorgio Costantini (2025)
- Ulises Giménez (2025)
- Juan Cruz Meza (2025)
- Bautista Dadín (2025)
- Agustín De La Cuesta (2025)
- Thiago Acosta (2025)