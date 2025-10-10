Cuántos futbolistas juveniles hizo debutar Gallardo en River: la lista completa

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

River Plate ha sido históricamente una cantera inagotable de grandes talentos. Es el club que más futbolistas le dio a la Selección Argentina y siempre tuvo un vínculo estrecho con los ídolos surgidos de la casa, al tener en sus grandes entrenadores, como los casos de Ángel Labruna, Ramón Díaz y Marcelo Gallardo, tres personas que se formaron en las divisiones inferiores del "Millonario" y luego fueron ídolos tantos como jugadores como de DTs.

En el caso de Gallardo, el entrenador continuó con la tradición riverplatense de darle lugar a los juveniles del club. En algunos momentos con mercados de pases más caros, en otros con menos, pero se caracterizó por colocar en primera a una larga lista de chicos, de los cuales muchos terminaron teniendo una gran carrera en el exterior y en la Selección Argentina. Tales son los casos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltrán, entre otros.

Los jugadores que hizo debutar Marcelo Gallardo

Enzo Fernández y Julián Álvarez, dos de los jugadores que hizo debutar Gallardo.

Desde 2005 River Plate es el club no europeo que más futbolistas ha exportado a las principales ligas del mundo, con 52 jugadores. Algo que muestra la tendencia de exportador que tuvo River de sus jugadores de inferiores, Con Gallardo, el año en que más jugadores debutaron en primera división fue en el 2017, con un total de ocho jugadores (Maximiliano Velazco, Zacarías Morán Correa, Alan Marcel Picazzo, Santiago Vera, Augusto Aguirre, Kevin Sibille, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira).

Cuántos jugadores debutaron en primera con Gallardo en River

48 jugadores debutaron en River con Gallardo.

La lista completa de jugadores que debutaron en primera con Marcelo Gallardo