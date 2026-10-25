River piensa en Racing para meterse en Copa Libertadores: baja sensible y un cambio obligado

River Plate recibe a Racing con una baja sensible y otra duda en la defensa. Leonardo Ponzio define el equipo antes del Superclásico con Boca.

River Plate se juega mucho más que tres puntos este domingo ante Racing en el Monumental. Con la Copa Libertadores 2027 como objetivo y el Superclásico ante Boca Juniors a la vuelta de la esquina, Leonardo Ponzio define el equipo con la baja de Lucas Martínez Quarta y la probable ausencia de Marcos Acuña.

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El cambio obligado está en la zaga central. Martínez Quarta vio la quinta amarilla ante Belgrano y deberá cumplir una fecha de suspensión., por lo que la dupla que venía afirmándose junto a Nicolás Otamendi no podrá repetir. El lado positivo: el defensor llegará sin amarillas acumuladas al Superclásico frente a Boca del domingo 1 de noviembre.

Para reemplazarlo, Lautaro Rivero corre con ventaja sobre Tobías Ramírez. Si se confirma, Otamendi pasaría a jugar como primer marcador central, mientras que Rivero, de 22 años, volvería a ser titular por primera vez desde la derrota con Aldosivi por la Copa Argentina, el 17 de julio. Ramírez, ex Argentinos Juniors, quedó relegado. Su única participación con la camiseta de River duró 45 minutos y fue justamente ante la Academia, en el Torneo Apertura.

La duda Acuña: ¿arriesgarlo antes de Boca vs. River?

El otro interrogante está en el lateral izquierdo y tiene nombre propio: Acuña. El "Huevo" sufrió un fuerte traumatismo en el empeine del pie izquierdo en el empate con Sarmiento en Junín y se perdió el viaje a Córdoba. Todavía arrastra dolores en la zona.

Si bien el miércoles sumó media hora en el amistoso ante Ferro en el River Camp, el cuerpo técnico evalúa si conviene arriesgarlo a una semana del partido decisivo en La Bombonera. Si Ponzio decide preservar al campeón del mundo, el lugar será para Francisco Ortega, que dejó una muy buena imagen ante Belgrano, con proyección por la banda y buen manejo de la pelota.

El resto del equipo titular

En el medio no hay especulación. River repetirá a Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Thiago Almada. Ese cuarteto le da al equipo marca, dinámica, posesión y cambio de ritmo. Hoy es el eje futbolístico del plantel.

Ángel Correa es indiscutido por categoría, desborde y gol. La pregunta es quién lo acompañará arriba.

Lucas Beltrán saca ventaja sobre Sebastián Driussi. El Vikingo todavía no convirtió desde su regreso: lleva 629 minutos en 13 partidos. Pero fue el centrodelantero en el 3-0 a Belgrano y es clave en la presión alta que pide Ponzio. Driussi, en cambio, es el goleador de River en 2026 con nueve tantos y marcó en el amistoso ante Ferro.

La probable formación de River vs. Racing

Si se confirman las tendencias, el equipo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El historial de Ponzio ante Racing

Como jugador, el "León" tiene un saldo favorable frente a la "Academia": cinco victorias, dos empates y tres derrotas, según Clarín. Ahora le toca su primer clásico desde el banco, en la previa del Superclásico, que también será su debut.