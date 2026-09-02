"Riquelme" jugará en Inter Miami con Messi: la increíble historia del brasileño que lleva el nombre por Román

Inter Miami sumó a Riquelme Fillipi, el joven brasileño cuyo nombre nació por la admiración de su padre hacia el ídolo de Boca.

El Inter Miami de Lionel Messi incorporó a una promesa del fútbol brasileño. Riquelme Fillipi, delantero de 19 años, dejó Palmeiras para comenzar una nueva etapa en la MLS. Pero detrás de su llegada a Estados Unidos hay una historia particular, ya que su nombre está directamente relacionado con Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors.

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Inter Miami anunció este miércoles la contratación del delantero para lo que resta de la MLS, luego de que la franquicia realizara varios movimientos importantes en el mercado.

El conjunto de Florida sumó nombres como Casemiro, Germán Berterame, Tadeo Allende, Sergio Reguilón y Facundo Mura. Dentro de ese plantel, Fillipi tendrá la posibilidad de convivir con Lionel Messi y aprender de uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Sin embargo, todavía deberá completar algunos trámites antes de poder debutar oficialmente. El delantero necesita recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y obtener la visa P-1 correspondiente.

Su contrato con Las Garzas se extenderá hasta el final de la temporada 2029-30, con una opción para prolongarlo por una campaña más. Además, ocupará una plaza Sub 22.

Por qué se llama Riquelme: la conexión con Boca

La particularidad que más llama la atención de la llegada del brasileño a Inter Miami está, precisamente, en su nombre. Su padre, Fábio Adriano Rodrigues de Souza, es admirador de Juan Román Riquelme y quiso homenajear al histórico futbolista argentino cuando nació su hijo.

La idea original incluso era llamarlo Román Riquelme, pero su esposa no estuvo de acuerdo con esa elección. Por eso finalmente decidieron utilizar solamente Riquelme como nombre. El propio futbolista contó que su padre seguía especialmente la carrera del exmediocampista durante su etapa en Boca y Villarreal y que quedó fascinado por su estilo de juego.

Así, muchos años después, aquel homenaje familiar terminó adquiriendo una dimensión inesperada. El joven que lleva el nombre de una leyenda de Boca ahora comenzará su carrera en Estados Unidos junto a Messi.

Quién es Riquelme Fillipi, el nuevo refuerzo de Inter Miami

Riquelme Fillipi nació en San Pablo y comenzó su formación futbolística en Nacional Atlético Clube e Ibrachina FC. En 2021, cuando todavía tenía edad de Sub 15, se incorporó a las divisiones inferiores de Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil.

Desde allí recorrió las distintas categorías de la institución paulista hasta conseguir su debut profesional en 2025. Su crecimiento fue especialmente destacado durante su etapa en la Sub 20, donde acumuló 80 partidos, 30 goles y cuatro asistencias.

Esos números llamaron la atención de distintos equipos y terminaron desembocando en su llegada a Estados Unidos. Inter Miami decidió apostar por su proyección y adquirió el 60% de sus derechos económicos por 4,2 millones de dólares.

Además, el club estadounidense tendrá la posibilidad de comprar otro 30% del pase por una suma de 2 millones de dólares, de acuerdo con la información citada en el documento de base.

El paso de Riquelme por Palmeiras

Antes de marcharse de Palmeiras, el joven brasileño llegó a disputar 11 encuentros con el plantel profesional. Si bien todavía estaba dando sus primeros pasos en Primera, también logró destacarse en competencias juveniles. Uno de sus principales antecedentes fue la Copa Libertadores Sub 20 de 2025, torneo en el que terminó como máximo goleador con cuatro tantos.

Ese rendimiento terminó de consolidar una trayectoria que ya había despertado expectativas en las categorías formativas de Palmeiras. Ahora, el desafío será trasladar ese potencial al fútbol profesional de la MLS.

Campeón con Brasil y protagonista en un Mundial Sub 17

La historia de Riquelme Fillipi tampoco se limita a los clubes. El delantero tuvo participación en las selecciones juveniles de Brasil y consiguió un título importante a nivel continental.

En 2023 fue parte del equipo brasileño que ganó el Campeonato Sudamericano Sub 17. Durante aquel torneo marcó dos goles y aportó tres asistencias. Ese mismo año también disputó el Mundial Sub 17 de Indonesia. Brasil alcanzó los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado.

Con esos antecedentes, Fillipi llega a Inter Miami con experiencia internacional pese a su corta edad. La apuesta del club de Florida apunta claramente al futuro, pero también a un jugador que ya tuvo protagonismo en las categorías juveniles de una potencia como Brasil.