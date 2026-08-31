Se retira Messi de la Selección: con emotivos mensajes, sus compañeros lo despidieron

Lionel Messi confirmó el cierre de su etapa en la Selección Argentina mediante un mensaje publicado en sus redes sociales y algunos de sus compañeros lo despidieron con emotivos comentarios. Tras un recorrido de más de veinte años defendiendo la camiseta nacional, el rosarino apeló a ese medio para comunicar la decisión de dar un paso al costado en el conjunto albiceleste, concluyendo así una de las épocas más relevantes en la historia del equipo.

Rodrigo de Paul fue uno de los futbolistas que se pronunciaron públicamente sobre el tema y valoró el compromiso constante del capitán y el trato que siempre tuvo hacia el grupo: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección. Solo gracias, el más grande de toda la historia. Gracias por hacernos tan pero tan felices".

Por su parte, Ángel Di María sumó su reconocimiento enfatizando la elección de Messi por representar los colores nacionales: "Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino y por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo, por haber elegido Argentina cuando tranquilamente podrías haber elegido otra cosa". Nicolás Tagliafico escribió "gracias eternas" en una foto que compartió en sus redes junto a Messi y, en la misma línea, Leandro Paredes escribió: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

Guiliano Simeone le dedicó un posteo al 10 y escribió: "De chico te veía jugar y soñaba con poder compartir algun día una cancha con vos. La vida me dio muchísimo más de lo que podía imaginar: vestir la camiseta de la Selección, compartir un vestuario con vos y jugar un Mundial a tu lado. Gracias, Leo. Por todo lo que hiciste por nuestro país, por todo lo que nos hiciste sentir y por haber sido inspiración para tantos de nosotros desde chicos".

Lautaro Martínez eligió la brevedad de un mensaje contundente para sintetizar el sentir de todo el plantel al dedicarle un "Eternamente gracias capitán" acompañado por un corazón azul, mientras que Alexis Mac Allister se sumó a las palabras de reconocimiento agradeciéndole por todo lo entregado "adentro y afuera de la cancha".

Por su parte, Lisandro Martínez volcó una profunda emotividad en sus redes sociales para procesar la noticia. El defensor manifestó sentir "una tristeza enorme" ante un desenlace para el cual "uno nunca se prepara", al tiempo que definió al astro rosarino como un referente absoluto: "Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!".

En el cierre de su mensaje, el defensor dejó una marca personal sobre lo que significó compartir vestuario con el rosarino, asegurando con orgullo que su hija sabrá que su padre compartió equipo con "un ser humano extraordinario". Sin dudar en ubicarlo en lo más alto de la historia, Martínez concluyó definiéndolo como el mejor deportista de todos los tiempos y cerró con un afectuoso "Te quiero muchísimo".

Las despedidas a Lionel Messi de sus compañeros de la Selección

Despedidas a Lionel Messi tras su salida de la Selección.

Despedidas a Lionel Messi tras su salida de la Selección.

Despedidas a Lionel Messi tras su salida de la Selección.

Despedidas a Lionel Messi tras su salida de la Selección.