La respuesta del TAS al pedido de Estudiantes por Rojo ante Flamengo

Una de las series de semifinal de la Copa Libertadores se encuentra empatada sin goles y es por ello que Estudiantes de La Plata tendrá que visitar a Flamengo en el Maracaná con la misión de ganarle para poder alcanzar la instancia final. En el medio, el club recurrió al TAS para poder lograr la habilitación de Marcos Rojo y así poder usarlo en uno de los partidos más importantes del semestre que el club tiene por delante.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero a mencionar es que el conjunto platense llegó a un acuerdo con Racing para quedarse con el defensor, a meses de que quedara libre. En el medio, hubo un pedido especial a la AFA para que diera el visto bueno y abriera el mercado de pases de manera excepcional. Luego, se sumó la intención del club platense de cambiar la nómina de jugadores dentro de la copa internacional para que el zaguero pudiera estar disponible en los dos duelos.

Verón oficializó el reclamo a la CONMEBOL para que Rojo puede jugar.

"Tiene que haber dos ventanas de transferencias por año y se tienen que dar dentro de estas ventanas. Ventanas que la AFA no tenía abiertas estos días para inscribir a Rojo", expresaron desde CONMEBOL a diario Olé sobre la decisión de que el zaguero no se encuentre habilitado para sumar minutos en la semifinal de ida. En su lugar, Ramiro Funes Mori fue convocado como titular y recibió el enorme apoyo de los hinchas en la previa del partido.

Por otro lado, Estudiantes se movió con cierta rapidez y fue al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) con el fin de conseguir una medida cautelar que le permita obtener el permiso para que Marcos Rojo sea habilitado a disputar partidos dentro de la Copa Libertadores. El expediente se encuentra abierto y queda esperar que la CONMEBOL se despache con una respuesta que debe ser presentada antes del encuentro de vuelta. Esto, a raíz de que el Pincha hizo una presentación de "pronto despacho" con el fin de acelerar los tiempos y tener disponible a su refuerzo.

Hay que recordar que Rojo solo se encuentra inhabilitado para sumar minutos de manera formal en el plano internacional, mientras que en el Torneo Clausura puede disputar los cuatro partidos que le quedan al Pincha sin ningún tipo de problema. Esto se debe al permiso que el jugador consiguió al comunicarse con Claudio Tapia y solicitarle que destrabe su salida de Racing, donde iba a quedar libre dentro de unos meses y no había ninguna intención de renovarle el contrato.

En conclusión, el TAS le solicitó a la CONMEBOL que se expida de manera urgente sobre el caso de Marcos Rojo y puede que la respuesta llegue entre el lunes y martes de la próxima semana. Algunas voces señalan que el organismo sudamericano seguirá firme en su postura y no cambiará de decisión, lo que dará como resultado que nuevamente se tenga que hacer uso de los servicios de Ramiro Funes Mori.