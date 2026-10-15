Estudiantes recibe a Flamengo y comunicado urgente por Marcos Rojo para la semifinal de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata tiene otra cita con la historia, ante Flamengo, en la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata tiene otra cita con la historia, ya que recibirá a Flamengo de Brasil por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina se prepara para un encuentro trascendental en su máximo desafío del año, en medio de un semestre complicado en el resto de las competencias.

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La única duda en la formación pasa por la presencia o no de Marcos Rojo, quien por ahora no se encuentra habilitado por la Conmebol por haber sido inscripto fuera del plazo reglamentario luego de la lesión de Gabriel Neves. De no jugar el ex Boca y Racing, aparecería el cuestionado Ramiro Funes Mori como segundo central para acompañar a Santiago Núñez en la zaga. El resto de los once ya fueron definidos por el entrenador uruguayo del "Pincharrata", con las sensibles bajas de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, por la suspensión por acumulación de amonestaciones.

La revancha será el jueves 22 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen otros dos brasileños como Fluminense y Palmeiras. En la ida, el "Verdao" se impuso por 2-1 como visitante.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Flamengo, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; y Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Idas y vueltas con Marcos Rojo antes de Estudiantes vs. Flamengo.

Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo: hora, TV en vivo y streaming

El compromiso será el jueves 15 de octubre a las 21.30 de Argentina en el estadio UNO de La Plata, con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, MiTelefe, Telecentro Play y Personal Flow.

El comunicado de Estudiantes por el caso Rojo

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos.

En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto.

Flamengo, el gigante de América que quiere eliminar a Estudiantes otra vez

En las últimas siete Copas Libertadores, el "Mengao" fue campeón tres veces y subcampeón en una. Ademas, en la edición pasada en la que se coronó, dejó afuera al "Pincha" por penales en La Plata en los cuartos de final. Por si fuese poco, va primero en el Brasileirao, certamen que también ganó en tres ocasiones en las últimas ocho temporadas, mientras que en dos de ellas culminó segundo.

El plantel del "Fla" está repleto de estrellas, tanto brasileñas como internacionales. Por ejemplo, allí se desempeñan Agustín Rossi (ex Boca), Alex Sandro (de la Selección de Brasil y ex Juventus), el español Saúl Ñíguez (ex Atlético de Madrid y Chelsea), Samuel Lino (ex Atlético de Madrid), Pedro (delantero de la Selección brasileña) y Erick Pulgar, volante de contención titular en el Seleccionado de Chile.

No obstante, el elenco carioca también tiene sus ausencias sensibles. Tales son los casos de Giorgian de Arrascaeta, Danilo, Jorginho, Ayrton Lucas y Evertton Araújo.

Estudiantes quiere acomodar el semestre con la Libertadores

El "Pincha" transita por un año irregular. De hecho, por ahora está fuera de los playoffs en el Torneo Clausura a cuatro fechas del final, se encuentra en puestos de Sudamericana 2027 en la tabla anual, quedó eliminado por Platense de la Copa Argentina y cayó frente a Rosario Central en la Supercopa Internacional.