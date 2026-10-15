Cuántos títulos tiene Estudiantes de La Plata: trofeos locales, copas nacionales e internacionales

Hablar de Estudiantes de La Plata es referirse a uno de los clubes más laureados que tiene el fútbol argentino. Un club que logró en 1967 terminar con la hegemonía de los llamados "5 grandes" en el fútbol argentino, siendo el primero fuera de ese grupo en ganar un trofeo de liga desde el comienzo del profesionalismo. E instalándose como uno de los equipos más ganadores de la Copa Libertadores y forjador de una escuela definida como posición ideológica, con estandartes como Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella.

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Cuántos títulos ganó Estudiantes de La Plata en su historia

Estudiantes de La Plata posee 19 títulos oficiales (6 internacionales y 13 locales, entre ligas y Copas nacionales).

Qué copas internacionales ganó Estudiantes

Copa Libertadores de América 1968.

Copa Intercontinental 1968.

Copa Libertadores de América 1969.

Copa Interamericana 1969.

Copa Libertadores de América 1970.

Copa Libertadores de América 2009.

Cuántas ligas locales ganó Estudiantes

El Pincha tiene 6 títulos profesionales y 1 amateur, divididos de la siguiente manera:

Campeonato de Primera División 1913 (amateur).

Torneo Metropolitano 1967.

Torneo Metropolitano 1982.

Torneo Nacional 1983.

Torneo Apertura 2006.

Torneo Apertura 2010.

Torneo Clausura 2025.

Cuántos Copas nacionales ganó Estudiantes

Copa Adrián C. Escobar 1944.

Copa de la República 1945.

Copa Argentina 2023.

Copa de la Liga 2024.

Trofeo de Campeones 2024.

Trofeo de Campeones 2025.

Hitos de Estudiantes de La Plata

Su primer campeonato de Primera División llegó en 1913, durante el amateurismo. Sin embargo, su etapa más gloriosa comenzó en 1967, cuando conquistó el Torneo Metropolitano bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. Luego alcanzó la cima internacional con tres Copas Libertadores consecutivas, entre 1968 y 1970, y la Copa Intercontinental de 1968, tras vencer al Manchester United.

Juan Ramón Verón, Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, tres símbolos.

En los años ochenta, con Carlos Bilardo como figura, obtuvo los campeonatos Metropolitano de 1982 y Nacional de 1983. Después de atravesar descensos y reconstrucciones, el club volvió a celebrar en 2006, cuando ganó el Apertura dirigido por Diego "Cholo" Simeone y liderado por Juan Sebastián Verón. En 2009, bajo la conducción de Alejandro Sabella, conquistó su cuarta Libertadores y disputó la final del Mundial de Clubes frente al Barcelona. Un año después, sumó otro título local.