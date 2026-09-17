En el programa ESPN F90 conducido por Sebastián Vignolo, se dio a conocer un llamativo detalle vinculado a las cábalas del fútbol argentino. A través de un video especial, Diego Raimundo, jefe de prensa de Estudiantes de La Plata, presentó la colección de pequeños muñecos de lana bautizados como "hilos mágicos", los cuales funcionan como amuletos y acompañan a la delegación del club en sus compromisos deportivos.

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La presentación generó asombro en el estudio desde el inicio de la emisión. "Van a ver esto, es una locura. Esto es Estudiantes de La Plata también", anticiparon antes de proyectar las imágenes donde el vocero institucional detallaba el significado de cada una de las figuras artesanales que rinden homenaje a los máximos próceres de la institución platense.

Los ídolos albirrojos presentes en los "hilos mágicos"

Al iniciar la descripción de las piezas tejidas, Raimundo exhibió primero la figura de Carlos Salvador Bilardo, a quien definió como "campeón como jugador, como entrenador de Estudiantes y campeón con la Selección Argentina". El muñeco del icónico director técnico incluía además un detalle alusivo: "El famoso bidón de esa controversia con Branco", recordó el encargado de prensa al exhibir la réplica.

La recorrida continuó con la representación de Osvaldo Zubeldía, señalado como el "maestro" y "múltiple campeón con Estudiantes". Dicho amuleto estaba acompañado por el trofeo internacional: "La Copa tiene que ver con la Copa del Mundo. Estudiantes sale campeón en 1968 en Manchester, el único equipo argentino en ganar en Inglaterra", remarcó el vocero albirrojo al repasar la gesta histórica.

En tercer término, el homenaje en crochet fue para Alejandro Sabella, exhibido junto a "su medalla y la CONMEBOL Libertadores ganada en el 2009", otro de los hitos dorados del club.

El asesor espiritual que desató las risas

La mayor sorpresa del video llegó en el cierre del catálogo de amuletos, cuando Raimundo presentó una figura adicional fuera del ámbito estrictamente deportivo: "Y Manuel, un amigo que es un asesor espiritual que teníamos nosotros, que nos acompaña todos los partidos", explicó.

La mención de este particular personaje despertó la inmediata reacción de Sebastián Vignolo y los integrantes de la mesa televisiva, quienes cerraron el segmento entre risas, aplausos y exclamaciones al grito de "¡Por favor! ¡Asesor espiritual!".