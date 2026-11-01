"Repescado": River ya tiene al primer refuerzo para el 2027 en el mercado de pases

Mientras Leonardo Ponzio piensa en el equipo para visitar a Boca Juniors en la Bombonera, River Plate ya tiene al primer refuerzo que se sumará al plantel en la temporada 2027. Esto es producto de que acaba de confirmarse que se repescará a un jugador que se encontraba sumando minutos en otro club.

{{{htmlAmp}}}

La derrota de Aldosivi de Mar del Plata frente a Racing provocó que se terminara de decretar lo que era una crónica de un final anunciado: el descenso a la segunda división del fútbol argentino. La cantidad de puntos en juego no le permite al Tiburón mantener la categoría y es por ello que el próximo año arrancará sumando minutos en la Primera Nacional, con el objetivo de rearmarse para regresar lo más rápido posible a la Liga Profesional.

El jóven delantero se encontraba a préstamo en el Tiburón hasta diciembre del 2027.

En el medio, se conoció que Bautista Dadín regresará a River debido a que el objetivo del préstamo era que el juvenil se potenciara sumando minutos en la máxima categoría. Pero el hecho de que el equipo descendiera provocó que se active la cláusula de repesca, que le permite regresar cuando la temporada vigente llegue a su fin. El joven atacante tiene grandes chances de emigrar nuevamente debido a la superpoblación de delanteros que hay en el plantel.

Dejarlo sería cortarle la carrera al atacante, mientras que mandarlo a la Reserva va a ser un castigo para los demás juveniles que están luchando por ganarse un lugar a medida que pasan los partidos en el Torneo Proyección 2026. Se estima que el delantero podría llegar a irse a otro club de la Argentina o ser cedido al exterior en caso de que aparezca una propuesta atractiva por su ficha.

Los jugadores que pueden irse de River en 2027

Otro jugador que cuenta con la chance de marcharse de River es Tobías Ramírez, quien fue incorporado por Eduardo Coudet en el Torneo Apertura. Lo particular del defensor es que solo sumó minutos en un partido frente a Racing y luego tuvo que ser operado por un síndrome meniscal, lo que dio lugar a que no pudiera realizar la pretemporada a la par de sus compañeros, además de que se encuentre falto de ritmo profesional para sumar minutos en cancha.

De acuerdo con los trascendidos, habría una intención de que el defensor salga a préstamo para que pueda sumar minutos en otro equipo. Aunque también existe la chance de que se quede seis meses más, dependiendo de otras salidas. No hay que olvidar que el Millonario, en el último mercado de pases, recibió propuestas formales para desprenderse de los servicios de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Por otro lado, se menciona la posibilidad de que River no haga uso de la opción de compra de casi 5 millones de dólares que Atlético Mineiro le colocó a Fausto Vera. Sus lesiones y el nivel mostrado a lo largo del año exponen que no reúne las condiciones necesarias para quedarse. Hay que recordar que el préstamo es por una temporada. Si continúa, la decisión será de Ponzio o del entrenador que se encuentre disponible en ese momento.