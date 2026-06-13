Renovada energía de selección belga cuenta con el visto bueno de Witsel

El veterano futbolista belga Axel Witsel percibe una energía renovada en la selección, que en el Mundial que acaba de comenzar buscará dejar atrás el desastroso torneo de hace cuatro años y tener una oportunidad, aunque sea remota, de consagrarse campeona.
Pocos futbolistas han tenido una carrera internacional tan larga como la de Witsel, de 37 años, quien debutó con la selección en 2008 y ahora disputará su cuarto Mundial.
Formó parte de la "generación dorada" de Bélgica que alcanzó los cuartos de final en 2014 y las semifinales en 2018, pero también de la selección que quedó eliminada en la primera ronda en Qatar en 2022.
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Anunció su retirada del fútbol internacional poco después, pero luego fue convencido para que volviera para la Eurocopa 2024, donde fue suplente, y volvió a entrar en la convocatoria para el Mundial.
"Estoy muy contento de estar aquí. No todo el mundo tiene la oportunidad de participar en un cuarto Mundial, y estoy orgulloso de ello", dijo Witsel a periodistas. "Cuando miro a esta plantilla, quizá sea comparable a la de 2014 en Brasil, con esa mezcla de jugadores experimentados, la nueva generación y el ambiente que hay dentro del grupo".
"Rudi García ha conseguido revitalizar a toda la plantilla", dijo Witsel sobre el entrenador francés, nombrado a principios del año pasado. "En cuanto volví al grupo, sentí esa chispa extra, sobre todo desde el inicio de nuestra preparación".
Witsel suele salir principalmente desde el banquillo, algo a lo que dijo se ha acostumbrado.
"Conozco mi papel, y es diferente de lo que solía ser. El entrenador sabe que puede contar conmigo, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo. Estoy disponible; por eso estoy aquí", remarcó.
"Lo más importante es el grupo. En esta plantilla no hay egos, por eso el ambiente es tan bueno".
Bélgica comenzará su andadura en el Grupo G contra Egipto el lunes en Seattle, y luego se medirá a Nueva Zelanda e Irán.
Con información de Reuters