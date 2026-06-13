Renovada energía de selección belga cuenta con el visto bueno de Witsel

FOTO ARCHIVO-Los jugadores de la selección de Bélgica Nicolas Raskin y Axel Witsel llegan para la Copa Mundial al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma

​El veterano futbolista belga Axel Witsel percibe una energía renovada en la selección, que en el ‌Mundial que acaba ‌de comenzar buscará dejar atrás el desastroso torneo de hace cuatro años y tener una oportunidad, aunque sea remota, de consagrarse campeona.

Pocos futbolistas han tenido una carrera internacional tan larga como la de Witsel, de 37 años, quien debutó con la selección ​en 2008 y ⁠ahora disputará su cuarto Mundial.

Formó parte de la "generación ‌dorada" de Bélgica que alcanzó los ⁠cuartos de final en 2014 ⁠y las semifinales en 2018, pero también de la selección que quedó eliminada en la primera ronda en ⁠Qatar en 2022.

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Anunció su retirada del fútbol internacional ​poco después, pero luego fue ‌convencido para que volviera para ‌la Eurocopa 2024, donde fue suplente, y volvió ⁠a entrar en la convocatoria para el Mundial.

"Estoy muy contento de estar aquí. No todo el mundo tiene la oportunidad de participar en un ​cuarto Mundial, ‌y estoy orgulloso de ello", dijo Witsel a periodistas. "Cuando miro a esta plantilla, quizá sea comparable a la de 2014 en Brasil, con esa mezcla de jugadores experimentados, la ⁠nueva generación y el ambiente que hay dentro del grupo".

"Rudi García ha conseguido revitalizar a toda la plantilla", dijo Witsel sobre el entrenador francés, nombrado a principios del año pasado. "En cuanto volví al grupo, sentí esa chispa extra, sobre todo desde el inicio de nuestra preparación".

Witsel ‌suele salir principalmente desde el banquillo, algo a lo que dijo se ha acostumbrado.

"Conozco mi papel, y es diferente de lo que solía ser. El entrenador sabe que puede contar conmigo, ya sea como titular ‌o saliendo desde el banquillo. Estoy disponible; por eso estoy aquí", remarcó.

"Lo más importante es el grupo. En esta ‌plantilla no ⁠hay egos, por eso el ambiente es tan bueno".

Bélgica comenzará su andadura en el ​Grupo G contra Egipto el lunes en Seattle, y luego se medirá a Nueva Zelanda e Irán.

Con información de Reuters