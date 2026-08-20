La renovación de un piloto que beneficia a Franco Colapinto de cara a su futuro con Alpine

A pesar del notable trabajo que hizo durante la primera mitad de la temporada, Franco Colapinto todavía no obtuvo la renovación con Alpine de cara a la próxima edición de la Fórmula 1. En las once fechas disputadas hasta el momento, el pilarense suma 19 puntos y se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla, algo que muchos consideraron que era suficiente para que se gane un acuerdo para continuar en la máxima categoría en 2027.

No obstante, sin la renovación a la vista, comenzaron a surgir rumores acerca de posibles alternativas que habría estado barajando la escudería francesa para suplir al piloto argentino. En este sentido, uno de los adversarios que sonaron para sumarse a Alpine en la siguiente temporada fue Carlos Sainz, quien no atraviesa un buen momento de Williams, que inició al nueva era de la F1 con el pie izquierdo.

De hecho, el equipo de Grove apenas suma 11 puntos en lo que va de la temporada, con un rendimiento muy inferior en comparación con lo visto el año pasado, lo que puso en tela de juicio la continuidad del español. A pesar de todo esto, Williams sorprendió este miércoles al anunciar la renovación de Sainz con un contrato plurianual que va más allá del 2027, caso contrario al de Alex Albon, que firmó su renovación por un año más.

Con el madrileño y el futuro asegurado en la escudería británica, Alpine perdió uno de los posibles candidatos para reemplazar a Colapinto, que ahora tiene una preocupación menos mientras espera por su turno para renovar. Ahora bien, esto no significa que el argentino no tenga otros nombres a los que prestar atención, puesto que Fernando Alonso todavía no selló su situación con Aston Martin, sin mencionar la presión de las jóvenes promesas que llegan desde las categorías inferiores.

Sin embargo, todo indicaría que la eliminación de la variable de Sainz deja en una buena posición a Franco, sobre todo debido a las pocas chances de que Alonso abandone su asiento en Silverstone. A eso se suma que la presión ejercida por Paul Aron no ha mostrado muchos resultados, ni tampoco surgieron promesas que puedan competirle a Colapinto, al menos en cuanto a su futuro con Alpine, donde la apuesta por la estabilidad parece ser la clave para que no haya cambios en su formación.

El argentino correrá este fin de semana en Zandvoort.

La grilla de la F1 en 2027