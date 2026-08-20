Cómo es la familia de Franco Colapinto: así son su padre, madre y hermana

Detrás de cada piloto que alcanza la máxima categoría del automovilismo existe una historia familiar marcada por sacrificios, acompañamiento y decisiones difíciles. En el caso de Franco Colapinto, su llegada al automovilismo internacional estuvo estrechamente ligada al respaldo de sus seres queridos, que acompañaron desde los primeros pasos una pasión que comenzó a manifestarse cuando todavía era un niño.

La familia ocupa así un lugar central en la historia del piloto argentino. Aunque Colapinto construyó su carrera lejos de su país desde muy joven, sus padres y su hermana formaron parte de ese recorrido, tanto en los momentos de entusiasmo como en las etapas más complejas. Y hubo una persona dentro de ese círculo que le inculcó el amor por el automovilismo: su papá Aníbal, y un sueño postergado que cumplió su hijo.

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Cómo está conformada la familia de Franco Colapinto: la influencia de su padre

El núcleo familiar está integrado por su padre, Aníbal Colapinto; su madre, Andrea Trofimczuk; y su hermana menor, Martina. El vínculo de Franco con los motores tiene una raíz directa en su padre. Aníbal nació en Bahía Blanca y durante su juventud fue piloto de autos y motos. Comenzó a competir en Speedway y llegó a tener la posibilidad de viajar a Europa para correr, pero a los 18 años debió cumplir con el Servicio Militar, una situación que modificó aquellos planes. Después retomó sus estudios, se recibió de abogado en Buenos Aires y continuó vinculado al automovilismo de manera más esporádica.

Cuando Franco mostró interés por los vehículos, Aníbal se convirtió en uno de sus principales impulsores. La pasión apareció desde muy temprano: a los tres años, el pequeño recibió un triciclo con motor eléctrico y sorprendió a su familia por la naturalidad con la que aceleró y se movió entre las góndolas de una juguetería. Con el tiempo llegaron el karting, las competencias y un proyecto cada vez más ambicioso.

Franco Colapinto y su papá Aníbal.

El rol de la madre de Colapinto

Andrea Trofimczuk, por su parte, fue otra figura fundamental en ese camino. De ascendencia ucraniana, acompañó el crecimiento deportivo de su hijo y afrontó especialmente la distancia cuando Franco se instaló en Italia a los 14 años para continuar con su carrera. La familia llegó incluso a vender una casa para ayudar a financiar esa etapa. Andrea también se ocupó de sostener el vínculo cotidiano a la distancia, incluso con cuestiones de la vida diaria que debió enseñarle por teléfono.

Franco Colapinto con su madre y su hermana.

La hermana menor, Martina, completa el núcleo familiar. Mantiene un perfil bajo y comparte pocos aspectos de su vida personal. Se la describe como amante de los animales, aplicada en sus estudios y con una relación cercana con Franco, a quien llama afectuosamente “Pocho”.

Así, la historia familiar de Colapinto combina una pasión heredada de su padre, el acompañamiento constante de su madre y el vínculo cercano con su hermana. Más allá de los circuitos y las competencias, ese respaldo forma parte esencial del recorrido que llevó al piloto argentino a perseguir desde muy chico su sueño de llegar a la Fórmula 1.