Si bien el campeón tanto de pilotos como de constructores ya fue confirmado después de las citas en México y Brasil, con las consagraciones de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes, la Fórmula 1 todavía tiene algunos asuntos pendientes de resolución. A tan solo tres fechas para el final de la temporada, restan cinco incógnitas que serán el principal atractivo en este cierre de campeonato que se desarrollará en los fines de semana posteriores.

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Entre ellos, uno de los más emocionantes será la definición del subcampeón de pilotos, con Max Verstappen ocupando por el momento el segundo lugar tras una asombrosa recuperación en comparación al séptimo puesto que ocupó al inicio de la temporada. Con tres victorias, el neerlandés suma 279 puntos en la tabla por delante de George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) y Lando Norris (246), sus cuatro rivales por el segundo escalón.

Sin chances del subcampeonato se encuentran Oscar Piastri e Isack Hadjar, ubicados en el séptimo y octavo lugar, respectivamente, con una diferencia de treinta puntos entre ambos. Posiblemente dicha distancia sea compleja de recortar en las fechas restantes, pero la duda en este caso es si alguno de ellos logrará conseguir su primera victoria de la temporada, ya que tanto Norris como Verstappen demostraron que McLaren y Red Bull pueden ganar carreras.

Justamente estos equipos son los protagonistas de la lucha por el tercer lugar de la tabla de constructores, con los austriacos por delante con 415 puntos, mientras que los británicos tienen 398. Delante de ambos se encuentra Ferrari, consolidado como escolta de Mercedes con 510 unidades, aunque todavía al alcance de Red Bull con los 129 puntos que quedan en juego.

En cuarto lugar se encuentra la disputa por el séptimo puesto de la tabla por equipos, con Haas delante de Audi por tan solo tres unidades, además de que la escudería estadounidense viene de iniciar su nueva era con Rafael Cámara. Por último, está el particular caso de Aston Martin que, a pesar de su año negativo, está a solo cinco unidades de Williams, que marcha noveno con 12 puntos.

Colapinto está decimosegundo con 27 puntos.

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: