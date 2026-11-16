La Fórmula 1 contra la prensa: la crítica a Charles Leclerc que culminó en la censura a un reconocido medio

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 parecía muy prometedor para Ferrari hace unas semanas, sobre todo porque arrancaba con sus dos pilotos en los primeros puestos de la grilla de partida, con Lewis Hamilton en la pole y Charles Leclerc en el tercer cajón. Sin embargo, el intento del monegasco por superar a su compañero provocó un leve incidente que desembocó en la victoria de Max Verstappen, principal beneficiado por el duelo interno en la Scuderia.

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La situación no solo provocó enojo dentro de la escudería italiana, sino también en la prensa, sobre todo la británica, que no tardó en criticar a Leclerc, tal como lo hizo el periodista Jonathan McEvoy. De hecho, en su columna para Daily Mail, el cronista catalogó al monegasco como “pequeño bastardo astuto”, algo que llevó a que la FIA le quite la acreditación de cara a lo que queda del año.

De acuerdo con el comunicado de la FIA, firmado por director general Alberto Villarreal, el motivo de la suspensión es la falta de los estándares de profesionalismo que se espera de los medios acreditados. Como consecuencia, McEvoy no podrá asistir a los eventos de la máxima categoría hasta que no inicie la temporada 2027, aunque, lejos de enviar a otro cronista, el medio afectado optó por boicotear a la competencia.

A través de sus canales oficiales, Daily Mail informó que no enviará a ningún periodista para cubrir los GPs de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi como forma de reclamo por la censura a su cronista. “El Daily Mail boicoteará a la Fórmula 1 después de que el corresponsal de automovilismo Jonathan McEvoy recibiera una sanción 'draconiana' que le impedirá trabajar durante el resto de la temporada por parte del organismo rector de este deporte”, afirmó el medio.

Por su parte, Chris Dean, jefe de la sección deportiva del rotativo, se refirió a la censura que impartió la FIA contra su empleado por apenas una leve crítica con respecto al accionar que tuvo Leclerc en Ciudad de México: “Este es un ataque sin precedentes e indignante contra la libertad de prensa. Nos encontramos en un terreno peligroso cuando la FIA reacciona de forma tan desproporcionada ante una crítica leve y justa a un solo piloto”.

Leclerc está quinto en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Las Vegas. Allí se desarrollará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimoprimera fecha entre el 19 y 22 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.