La estrategia de la familia de Kimi Antonelli para que el campeón aprenda a manejar el dinero: “Tiene que arreglárselas”

Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en campeón de la Fórmula 1 hace unas semanas en el GP de México con apenas 20 años, una edad que sus padres consideran muy temprana para manejar grandes sumas de dinero. Sin haber venido de una familia millonaria, la joven estrella de Mercedes tiene un trato familiar en cuanto a la gestión de sus ingresos, incluso a pesar de tener un sueldo millonario con la marca alemana.

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Así lo reconocieron sus padres en una reciente entrevista con el portal La Repubblica, en el que contaron que le dan una especie de mesada mensual a su hijo, con lo que debe mantenerse cada mes. “Verónica y yo nunca hemos dejado de trabajar. Lo único que ha cambiado respecto al pasado es que ahora también tenemos que estar pendientes de Kimi. A él nunca se le ha subido a la cabeza y no está interesado ni en la fama ni en el dinero. Piensen que todavía cobra una paga”, comenzó Marco Antonelli.

De hecho, el presupuesto mensual que tiene el piloto italiano ni siquiera se ve acrecentado durante sus vacaciones, de manera tal que no cambien sus hábitos de consumo al tener mayor saldo en su cuenta. “Se la doy cada mes y tiene que arreglárselas con eso. Nada te es debido, te lo tienes que ganar. No venimos de familias ricas”, agregó al respecto Verónica Pomaro, la madre de Kimi.

“Con Kimi hemos fijado un presupuesto, y él tiene que aprender a respetarlo. Le he dicho: si quieres irte de vacaciones pero ya te has gastado todo el dinero de los meses anteriores, tendrás que apañártelas”, sumó la mamá sobre el acuerdo. Si bien podría parecer una actitud invasiva para algunos, lo cierto es que el vigente campeón de la F1 está cómodo con este manejo, además de que no tiene gustos costosos por fuera de los coches.

Tal es así que durante una anterior entrevista con La Gazzetta dello Sport, Antonelli se refirió al acuerdo familiar y a los motivos detrás de este. “Mis padres siempre han intentado inculcarme el valor del dinero, y ahora que gano una cantidad considerable, quieren asegurarse de que sepa cómo y dónde lo gasto. Pero digamos que para mí es bastante fácil, porque no soy de aficiones caras. Tengo mi simulador en casa, así que me divierto con él, no necesito ir de compras”, contó entre risas.

Mercedes obtuvo los dos campeonatos este año.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil