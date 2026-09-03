Ramón Díaz rechazó a un club argentino y espera por River para dirigir

El mercado de entrenadores expone que otro técnico fue removido de su cargo y decidieron que su reemplazante sea Ramón Díaz, que se encuentra en la Argentina. Sin embargo, la respuesta del otro lado del teléfono fue negativa y se estima que está esperando que desde River haya al menos un sondeo para comenzar a negociar lo que sería un nuevo ciclo como director técnico.

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"Ramón Díaz recibió un llamado de San Lorenzo, pero rechazó dirigirlo", expresó el periodista Germán García Grova, debido a que Néstor Gorosito fue removido de su cargo después de conseguir tan solo dos victorias en ocho partidos y de sufrir una derrota clave, como fue la goleada en el clásico frente a Huracán.

La respuesta es del todo lógica, debido a que River se mantiene sin elegir a un entrenador principal y, de momento, el cargo se encuentra ocupado por Leonardo Ponzio. Uno que seguirá hasta que los resultados lo acompañen y luego, en diciembre, se tomará la gran determinación de ratificarlo o darle la chance a otro profesional de que se siente en el banco de suplentes.

Esto permite entender que Ramón Díaz deberá armarse de una enorme paciencia para poder escuchar al menos un llamado desde el Millonario. También es necesario que las partes aclaren algunas viejas cuestiones que quedaron pendientes desde 2014. Es que no gustó nada que se haya marchado de manera casi imprevista después de haber conseguido el Torneo Inicial.

No estaba en los planes de la institución conseguir un técnico, pero la historia marca que un llamado de Enzo Francescoli hizo que Marcelo Gallardo frenara su viaje hacia Rosario, dejara plantado a Newell's y se reuniera para luego aceptar la propuesta de ser el entrenador del primer equipo del Millonario.

"Dirigir a River es la Casa Blanca. A cualquier entrenador le gustaría", expresó Emiliano Díaz hace unos días, cuando se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza. El hijo del riojano forma parte del cuerpo técnico y también se encuentra expectante de que su padre arregle la relación con Rodolfo D'Onofrio y los actuales dirigentes para regresar a la institución.

Crespo puso una cláusula

Por otro lado, se debe considerar que Hernán Crespo es un claro candidato a dirigir a River, pero pensando a futuro, debido a que dispone de una cláusula en Atlas de México que solo se activa por medio del equipo argentino. Si lo pretenden ahora, el club tiene que estar dispuesto a colocar unos 7 millones de dólares, que son el valor total del contrato que le queda al entrenador por delante. Mientras que, si lo hace a inicios de 2027, el dinero a presentar es de 2,5 millones. Dos valores que son elevados y que los hinchas rechazan de gran manera, debido a que no consideran una buena idea pagar por un entrenador que seguramente después pida refuerzos.