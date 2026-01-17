La historia de Luciano Benavides: corrió con una rodilla rota, soñó que Messi le daba la copa y ganó el Dakar por dos segundos

Corrió con una rodilla rota, soñó con Messi y ganó el Dakar por dos segundos

El argentino Luciano Benavides es el nuevo campeón del Rally Dakar 2026 en una jornada para la historia. El salteño se quedó con el título en motos y con sólo dos segundos por encima de su perseguidor, el estadounidense Ricky Brabec, quien tenía la ventaja y perdió el rumbo en la última etapa. Tras casi 50 horas de competencia, el hermano de otro héroe de este certamen como Kevin Benavides (lo ganó en 2021 y 2023) ahora tiene su merecido título, aunque no se lo entregó Lionel Messi, como lo soñó días atrás.

Para llegar a lo más alto también le tocó sufrir en los últimos meses y estuvo muy cerca de no poder subir a su KTM para hacer el bravo recorrido en Arabia Saudita. Tal como viene sucediendo desde hace años, la ilusión desde el principio no falta, pero mucho menos un argentino en el podio y un campeón en algunas de las categorías. Fue el caso de Benavides, que con toda la experiencia encima y una rodilla destrozada ni lo dudó, viajó y ganó en una definición por demás épica.

Luciano Benavides campeón del Dakar 2026: de correr con la rodilla rota a soñar con Messi y ganar por dos segundos

El nacido en Salta sufrió una durísima lesión el pasado 10 de octubre del 2025 en el Rally de Marruecos que atentaba contra su presencia en el Dakar 2026. La misma le afectó tanto una de sus rodillas como la clavícula izquierda y, aunque siguió con dolores, no se operó para poder estar en Arabia Saudita. Para colmo, también se rompió los meniscos y decidió no pasar por el quirófano. Nada pudo parar al hombre de 37 años que dejó su huella en el camino de esta carrera tan difícil.

"No sé por qué, pero hace un par de días soñé que Messi me daba la Copa. Pensé, tiene que ser una señal. Sentí varias veces que todo estaba alineado para que sucediera. Incluso ayer no paré de creer", contó ante los medios al borde de las lágrimas. Y no es para menos por el recorrido que hizo y cómo se dio este final soñado que lo consagró tal como lo hizo su hermano Kevin lo hizo en 2021 y 2023, el tercero para la familia y el número 12 para nuestro país desde 2010 en adelante.

Luciano Benavides hizo historia en el Rally Dakar 2026

En cuanto a la carrera en su novena presentación en el Rally Dakar, Luciano Benavides no la tuvo para nada fácil. El salteño terminó en el quinto lugar en la primera etapa, luego noveno en la segunda, después cuarto en la tercera, séptimo en la cuarta y en la quinta alcanzó su primera victoria. En la siguiente clasificó sexto y tanto la séptima como la octava se las llevó, aunque le tocó quedar más lejos en las siguientes: 9° en la novena, 3° en la décima, 4° en la undécima, 2° en la decimosegunda y líder este sábado 17 de enero para consagrarse luego de que Ricky Brabec cometa un error en la navegación a pocos kilómetros que lo llevó a equivocarse al seguir la hoja de ruta, lo cual el argentino aprovechó para recuperar la distancia y superarlo.

