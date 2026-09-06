Racing vs. Real Madrid: día, hora y cuándo se juega la semifinal del Mundial de Clubes Sub 18

Racing enfrentará a Real Madrid en la semifinal del Mundial Sub 18 del 2026, que se disputa en España en la 17° edición de su historia. El equipo de Avellaneda llegó a esta instancia en busca de la gran final con un recorrido impecable a lo largo del prestigioso torneo internacional juvenil, ya que hasta el momento ganó los cuatro partidos que jugó. Del otro lado, estará el local y poderoso elenco "Merengue".

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La cita tendrá lugar en la humilde cancha de Pozoblanco ubicada en la provincia de Córdoba de la comunidad autónoma de Andalucía, al sur del mencionado país europeo. El cruce será el lunes 7 de septiembre desde las 15 horas de Argentina, las 20 de España. En el otro sector del cuadro estarán nada menos que los brasileños de San Pablo y Athletico Paranaense, que chocarán a la misma hora en Córdoba pero en la sede de Lucena.

Cómo seguir en vivo Racing vs. Real Madrid, por la semifinal del Mundial Sub 18

Televisión/Streaming: Hasta el momento, el Mundial de Clubes Juvenil no cuenta con una televisación oficial confirmada en las señales de cable tradicionales de Argentina o plataformas masivas como Disney+ para este encuentro en particular, a diferencia de ediciones pasadas.

Alternativas: Canales partidarios de Racing y transmisiones locales desde el Campo de Fútbol de Pozoblanco suelen realizar coberturas en vivo o streaming alternativo mediante redes sociales como X (ex Twitter) y YouTube (como cuentas de allegados al club).

Racing enfrentará otra vez a Real Madrid, en la semifinal del Mundial de Clubes Sub 18.

Racing ya le ganó a Real Madrid en la semifinal en 2025

En la misma instancia pero en la edición anterior de la Copa del Mundo juvenil, la "Academia" se impuso por 2-1 en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de Córdoba. Luego, cayó en la final ante Barcelona por 1-0.

Desde el arranque, el conjunto argentino fue muy superior al local y hasta hizo figura al arquero Ponce. Sin embargo, el propio guardavalla español falló a los 25 minutos del primer tiempo y llegó el gol del 1-0 parcial de Bautista Pérez para la "Acadé". No obstante, el dueño de casa presionó y estuvo cerca de llegar al empate en algunas oportunidades, aunque se marcharon al descanso con el triunfo parcial albiceleste.

Ya en la segunda mitad, cuando iban apenas 10 minutos, otro yerro grosero del "Merengue", esa ocasión de la defensa, le posibilitó a Aquiles Mansilla estampar el tanto del 2-0. Con el transcurrir del cotejo, el cuadro sudamericano se fue afianzando en la cancha y el combinado europeo simplemente se dedicó a intentar recuperar la pelota. Así y todo, a los 36 llegó el descuento de Real Madrid ante Racing, mediante Alejandro Mora de cabeza. Igualmente, el equipo de Avellaneda aguantó el resultado y se llevó una victoria histórica.

El camino de Racing a la semifinal del Mundial de Clubes Sub 18

Racing 3-1 Bayer Leverkusen (Alemania) - Fecha 1 del Grupo 1.

Betis (España) 0-1 Racing - Fecha 2 del Grupo 1.

Real Sociedad (España) 0-1 Racing - Fecha 3 del Grupo 1.

Córdoba (España) 1-3 Racing - Cuartos de final.

Real Madrid (España) vs. Racing - Semifinal - Lunes 7 de septiembre a las 15 de Argentina.

El plantel de Racing en el Mundial de Clubes Sub 18 de 2026

Arqueros: Julián Bado y Owen Fernández.

Defensores: Alex Balbuena, Juan Alfonso, Ramiro Zotelo, Valentino Ahumada, Santiago Bárcena, Thiago Gómez, Eliseo Segovia y Valentino Lima.

Mediocampistas: Lucas Álvarez, Luca Rodríguez Dotzel, Dante Carrasco, Erik Florentín, Enzo Ibarras y Sebastián Elosú.

Delanteros: Benjamín Borowik, Román González, Nazareno Olivera y Jerónimo Ortiz.