Cuándo juegan Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026: fecha confirmada y qué se sabe del horario

Con la clasificación de Boca Juniors a la siguiente fase en una agónica definición por penales, el cuadro de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 quedó plenamente definido y el choque que en la previa más promete es el que protagonizará el Xeneize frente a Racing, en una competencia que puede ser vital para la Academia, muy relegado en el ámbito local y sin competencia internacional, y para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, a casi cuatro años del último título.

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El torneo federal ingresó en su fase de definiciones con los ocho mejores equipos del certamen, que buscan un trofeo que otorgará además una plaza directa para las competencias internacionales. A esta instancia, la Academia llegó tras imponerse por 1-0 ante Belgrano en los octavos de final. Por su parte, el Xeneize fue el último en conseguir su boleto a la siguiente ronda luego de superar a Vélez Sarsfield, que erró un penal y no estuvo fino en la definición desde los doce pasos.

Cuándo juegan Boca vs Racing por Copa Argentina 2026

El cruce entre Boca y Racing tiene fecha estipulada para el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. En cuanto al horario, dependerá de los organismos de seguridad y todo lo que supone el traslado de ambas parcialidades. La programación del encuentro quedaría ubicada en plena ventana de fecha FIFA. Esta particularidad en el calendario le permite a la organización acomodar el compromiso federal y esquivar los duelos del Torneo Clausura, evitando superposiciones en el ámbito local.

Boca viene de una agónica clasificación.

Cómo quedó la llave de la Copa Argentina

El cuadro de los cuartos de final quedó estructurado con cruces que definirán al nuevo campeón antes de fin de año. Las llaves de esta instancia se componen de la siguiente manera:

Boca vs. Racing

Deportivo Riestra vs. Banfield

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes de La Plata vs. Platense

El camino hacia la gloria marca que el vencedor del clásico entre Boca y Racing se enfrentará en semifinales con el ganador del partido entre Deportivo Riestra y Banfield. En el otro lado del cuadro, el pase a la gran final saldrá del cruce entre el clasificado del duelo Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia y el vencedor del choque entre Estudiantes de La Plata y Platense.

De acuerdo con la planificación de la Copa Argentina, las semifinales quedarán resueltas durante el mes de octubre, mientras que la esperada gran final de la competencia se jugará el miércoles 4 de noviembre. Independiente Rivadavia es el defensor del título, mientras que Estudiantes y Boca son los otros campeones que quedaron con vida en la competencia federal.