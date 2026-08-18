Racing va por un "tapado" como refuerzo sobre el final del mercado de pases

Racing continúa activo en el mercado de pases del fútbol argentino y, en las últimas horas, presentó una nueva oferta formal por un futbolista para reforzar la defensa del plantel que dirige técnicamente Juan Pablo Vojvoda. El apuntado por la dirigencia presidida por Diego Milito es Matías Pérez, zaguero de 27 años surgido en Lanús y actual jugador de Cerro Porteño, quien es uno de los principales apuntados para reemplazar al lesionado Marco Di Césare.

Según informó el periodista Tomás Dávila de ESPN, la institución de Avellaneda comenzó las negociaciones con el cuadro paraguayo mientras, en simultáneo, gestiona la llegada de Mateo Carabajal desde Independiente del Valle. Caído el pase de Adonis Frías, que iba a llegar proveniente del Santos de Brasil, entre los dos centrales surgirá el que ocupe el puesto de Di Césare, que en la cuarta fecha del Torneo Clausura sufrió una fractura de peroné que lo marginará de las canchas hasta diciembre.

Lo concreto es que el entrenador Juan Pablo Vojvoda tiene muy pocas opciones a mano en la zaga y este miércoles 19 de agosto deberá afrontar un importante compromiso, cuando enfrente a Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. Con Colombo a punto de marcharse a Talleres de Córdoba, apenas quedan a disposición Marcos Rojo y los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, por lo que habrá que improvisar allí en algunos encuentros más, a la espera de que llegue un central nuevo en los próximos días.

Quién es Matías Pérez, el posible refuerzo de Racing en el cierre del mercado de pases

El oriundo de Florencio Varela realizó toda su formación en las inferiores del 'Granate' y debutó profesionalmente el 2 de febrero de 2020, en el triunfo por 2 a 0 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional. Durante su etapa en el club, disputó 75 partidos oficiales y convirtió tres goles, antes de dar el salto al fútbol europeo a fines de 2022.

Pérez fue transferido a Orenburg de Rusia, cuadro en el que permaneció dos temporadas y jugó 57 partidos. En enero de 2025 se concretó su llegada a Cerro Porteño y, actualmente, tiene contrato hasta diciembre de 2027; en Paraguay se consolidó como una alternativa habitual en la zaga y también sumó experiencia internacional en la Copa Libertadores. A sus 27 años, el marcador central diestro aparece ahora como una de las opciones que analiza Racing para reforzar su defensa.

Mateo Mendoza, la otra opción de Racing para reforzar la defensa

Además, de acuerdo con la información del propio Dávila, la institución presidida por Milito "reabrió las charlas" por Mendoza, joven defensor de Godoy Cruz. Incluso, el periodista deportivo manifestó que "ya hay charlas entre los clubes, por un préstamo con opción de compra". El comunicador agregó en su cuenta de X que el protagonista "ya dio el visto bueno y ve con buenos ojos la posibilidad", aunque aclaró que "esto está atado a la probable salida de (Nazareno) Colombo. Talleres está interesado en él".

Mateo Mendoza, otro defensor central apuntado por la dirigencia de Racing para reemplazar a Di Césare.

Las lesiones en Racing que complican el panorama para el 2026

Adrián "Maravilla" Martínez será la principal ausencia para lo que viene en el Clausura contra Boca Juniors, como también ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero se fue expulsado contra Argentinos Juniors y recibió tres fechas de suspensión. A su vez, Di Césare tuvo una rotura de peroné que le demandará varios meses de recuperación y dos futbolistas más tienen lesiones de las que tendrán que recuperarse.

Matías Zaracho y Duván Vergara, ambos están también afectados por problemas físicos. El volante sufrió un desgarro que lo mantiene fuera de la consideración del cuerpo técnico, mientras que el colombiano, en tanto, padece un esguince de rodilla que lo obligará a permanecer al menos un mes alejado de las canchas. Ahora, Lautaro Díaz tampoco estará a disposición y es un problema más para la "Academia".

Cuándo juega Racing vs. Belgrano de Córdoba por Copa Argentina

Racing y Belgrano se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 el miércoles 19 de agosto, desde las 19:15, en el Estadio Único del Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis. El encuentro tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino, quien estará acompañado por Diego Bonfá y Agustín Méndez como asistentes, Yamil Possi como cuarto árbitro y Adrián Franklin a cargo del VAR.