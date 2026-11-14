Racing mejoró la oferta y hubo un acercamiento con Schelotto

Después de la derrota de Racing frente a Colo Colo en un partido amistoso que se disputó en Chile, está más que claro que el club necesita salir a buscar un entrenador de manera urgente para comenzar a planificar la pretemporada y que se haga cargo del armado del plantel profesional. Esto provocó que haya un acercamiento hacia Guillermo Barros Schelotto, pero hay un detalle que no termina de darlo como posible candidato a dirigir al equipo.

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"Hubo un acercamiento con Guillermo, Racing le hizo la mejor oferta económica que el DT tiene en la mesa de manera informal", expresó Juan D'Aquila en AZZ Stream. Esto permite entender que para Diego Milito se trata del principal y único candidato que tienen en la mira en este momento. El hecho de que se haya producido un contacto de manera informal, que es el segundo, deja expuesta la intención del perfil que buscan para la temporada 2027.

Hay que recordar que tanto el entrenador como el presidente de la Academia mantuvieron una charla vía Zoom, en la que el técnico le bajó un cambio a las aspiraciones del conjunto de Avellaneda. Esto es producto de que se encuentra atado a Vélez hasta diciembre y, además, quiere esperar al resultado de las elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos días. Si resulta ganadora la oposición, el DT puede que se marche porque buscará cumplir su promesa con la vigente gestión.

"Pero todo se encuentra atado a las elecciones de este fin de semana en Vélez y lo que suceda con el equipo en el Torneo Clausura", agregó el periodista. El elemento deportivo también es importante, porque, en caso de superar a Belgrano, el conjunto de Liniers tendrá que medirse con el ganador de Argentinos e Independiente en la instancia de cuartos de final. Todo en un contexto en el que quedaría a tiro de dos partidos de poder disputar la próxima Copa Libertadores. Algo que la Academia no puede ofrecer porque no se clasificó a ninguna competencia internacional.

El ex DT de Independiente que le interesa a Milito para Racing

Por otro lado, Diego Milito tiene en carpeta a un segundo entrenador que también se encuentra con contrato hasta diciembre y, en este caso, se trata de Mauricio Pellegrino, que se encuentra dirigiendo en Lanús. Lo mismo sucede en el caso de Guillermo Schelotto: su continuidad y pase a Racing dependen de lo deportivo. Porque si el equipo queda eliminado frente a River, será más fácil negociar su salida y posterior contratación.

El detalle que sobresale de la carrera del técnico es que estuvo al mando de Independiente durante una temporada, porque comenzó dirigiendo en junio de 2015 y se retiró en mayo de 2016, después de una serie de resultados poco favorables. También dispone de un gran recorrido en el exterior, dirigiendo al Alavés, Leganés, Cádiz y Valencia de España, Universidad de Chile y Southampton de Inglaterra, además de un paso por Vélez y otro por Estudiantes de La Plata.