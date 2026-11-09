La respuesta de Schelotto al llamado de Milito para dirigir a Racing

De acuerdo con los trascendidos, el contacto con el Mellizo se habría dado pero no obtuvo el resultado que Racing estaba esperando.

Desde que se produjo la salida de Juan Pablo Vojvoda, Racing decidió quedarse con Sergio Romero como entrenador interino e ir analizando los perfiles de los entrenadores disponibles para realizar una propuesta formal de contratación. Al parecer, uno de los elegidos es Guillermo Barros Schelotto, quien recibió un llamado formal por parte de Diego Milito. En una charla, el técnico dejó bien en claro cuáles son las condiciones que deben aceptar para dar el siguiente paso en las negociaciones.

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Lo primero a mencionar es que, según el portal partidario Racing del Alma, el encuentro entre el entrenador y el mandatario se dio de manera virtual. En el mismo se expresó que lo pretenden para que sea el técnico del plantel profesional de cara a la temporada 2027. Una temporada que tendrá al equipo sin la posibilidad de sumar minutos en el plano internacional, pero con el control absoluto del mercado de pases para sumar los refuerzos que considere necesarios.

Sin embargo, la respuesta de Guillermo Schelotto le bajó un cambio a la charla porque estableció una condición para sentarse a negociar su llegada. Es que su continuidad en Vélez se encuentra asegurada hasta finales de diciembre. Esto se debe a que en la institución habrá elecciones presidenciales y la actual gestión no quiso hacerle un contrato más extenso para que, en caso de que haya una nueva administración, pueda tomar sus propias decisiones.

El técnico entiende que, de seguir la actual gestión, se dará la renovación de su vínculo, pero, en caso de que no suceda, se marchará manifestando su voluntad de no renovar el contrato. Aunque puede suceder que lo traten de convencer de que se quede un tiempo más, y mucho más después de haber colocado al equipo en la próxima Copa Sudamericana. Es por ello que las conversaciones con la Academia quedaron suspendidas hasta diciembre y hasta conocer lo que suceda en la comisión del Fortín.

Mientras que desde Vélez señalan que el oficialismo dispone de grandes chances de extender su presencia en el club y que el candidato Nelson Pugliese tendría acordada de palabra la renovación del contrato de Guillermo Schelotto. Esto permite pensar que su prioridad es quedarse en el club y que su llegada a Racing queda totalmente en un segundo escalón. Además, la oposición velezana también estaría de acuerdo en que se mantenga en el cargo.

"Se va": corre riesgo la continuidad de Cambeses en Racing

El nuevo entrenador que se haga cargo del plantel profesional de la Academia tendrá que resolver rápidamente un problema: tratar de convencer a Facundo Cambeses de que se quede en el plantel. De acuerdo con la información brindada en sitios partidarios del conjunto de Avellaneda, el arquero tendría pensado salir al exterior para darle un cambio de aire a su carrera. Aunque primero debe haber un equipo dispuesto a pagar los 15 millones de dólares que figuran en su cláusula de rescisión.