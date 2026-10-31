La peor racha de clásicos que Racing alcanzó en este 2026

La temporada 2026 de Racing es una de las peores que se recuerde y los hinchas lo hicieron saber después del empate frente a Independiente, pero también se expresan en las redes sociales y mucho más cuando perdieron ante River. Esto es producto de que alcanzaron una importante racha sin victorias frente a los denominados clubes grandes del fútbol argentino. Algo que expone que un modelo se encuentra agotado y que es necesario aprovechar el mercado de pases para realizar una profunda reestructuración.

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A lo largo del año, el conjunto de Avellaneda se enfrentó con Boca, Independiente y River y no pudo conseguir al menos una victoria en ninguno de los siete encuentros que disputó. El más dramático de todos fue el cotejo de Copa Argentina, en donde comenzó ganando por 2-0 frente al Xeneize, pero en un puñado de minutos se lo dieron vuelta y quedó eliminado de la copa nacional. Y con ello agotó todas las chances de clasificarse a una copa internacional.

Esta es una racha que no se repetía en Racing desde el año 2007, cuando se enfrentó con Independiente, Boca, San Lorenzo y River y no conoció la derrota. De hecho, el registro expone caídas por 3-0, 4-2 y 4-3. Sin dudas, hubo un gran retroceso en lo que es materia futbolística y los hinchas lo hacen notar a los gritos cada vez que tienen la oportunidad de expresarse en las tribunas del Cilindro de Avellaneda.

Por otro lado, el hecho de no haber podido ganar ninguno de los clásicos que afrontó permite entender el presente del equipo, pero mucho más el futuro que se le acerca. Esto es producto de que Racing se encuentra eliminado del Torneo Clausura a falta de dos partidos para que la fase de grupos llegue a su fin. Mientras que en la tabla anual se encuentra demasiado lejos de ingresar a la Copa Sudamericana del 2027. Esto muestra que en la próxima temporada tendrá que conformarse con la competencia en el plano local.

¿Van por el "Huevo" Acuña?

"Hubo un segundo acercamiento para con Marcos Acuña. Esta dirigencia, desde que llegó, lo quiere traer. Y la respuesta del jugador es su preocupación con los hinchas de Racing, no su estadía en River", expresó Jerónimo Santoro en AZZ Stream. La idea de llamarlo fue para tantear sus pretensiones y si está de acuerdo en pegar la vuelta cuando su contrato llegue a su fin a finales de diciembre de 2027.

Sin embargo, los hinchas en las redes sociales se mostraron demasiado enojados con Marcos Acuña. Muchos de ellos le reclaman que le faltó el respeto al club al no decirle que existía la chance de que saliera del Sevilla por un bajo costo. Algo que no le perdonan.