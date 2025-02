La gran duda de Costas en Racing para enfrentar a Botafogo en la Recopa Sudamericana

La 'Academia' buscará definir en Río de Janeiro la serie tras el 2 a 0 a su favor obtenido en Avellaneda.

Gustavo Costas ya piensa en el once titular de Racing para enfrentar a Botafogo en la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025, después de la victoria por 2 a 0 en la ida con goles de Luciano Vietto y Adrián 'Maravilla' Martínez. El entrenador de la 'Academia', que llegó este martes por la noche a Río de Janeiro, tiene una duda clave respecto del equipo que saltó el jueves pasado al césped del Cilindro.

La incógnita entre los futbolistas que irán de arranque en el duelo ante el 'Fogão' es Santiago Sosa, quien viajó junto a todo el plantel a pesar de no estar recuperado completamente del esguince que sufrió en su rodilla derecha. En el último entrenamiento, el volante central de 25 años, con pasado en River Plate, realizó trabajos en campo pero no se movió a la par de sus compañeros. Por este motivo, tiene chances de integrar el banco de suplentes pero es casi una certeza que no será titular.

El ex Atlanta United disputó su último partido el 8 de febrero en la victoria 2 a 0 ante Boca Juniors por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. Si bien completó los 90 minutos, durante la semana se confirmó la gravedad de su lesión y debió ausentarse en los cruces ante Tigre, Argentinos Juniors y en la ida con Botafogo. Su reemplazante ante los cariocas fue Nazareno Colombo, uno de los puntos altos del equipo.

Luciano Vietto, la otra duda que tiene Costas en la previa del duelo ante Botafogo

Las alarmas se encendieron en Racing cuando Vietto salió en el primer tiempo del partido de ida por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, después de convertir el 1 a 0 desde el punto de penal. Cuando todo indicaba que no estaría en la vuelta, el club de Avellaneda comunicó que el ex Villarreal se entrenó a la par de sus compañeros en la práctica matutina, por lo que es una fija para la revancha en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Ahora, el cuerpo técnico deberá determinar si lo hará como titular otra vez o colocará en su lugar a Agustín Almendra o a Matías Zaracho, quien trabajó con los titulares en el ensayo de fútbol del día anterior.

¿Cómo ver Botafogo vs. Racing por el partido de vuelta de la Recopa?

Este jueves 27 de febrero del 2025 se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Fogao" a partir de las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. La transmisión en vivo en la televisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Disney+ en versión Estándar y Premium, entre otras aplicaciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La posible formación de Racing vs. Botafogo por la Recopa

El equipo de Costas saltaría a la cancha en Brasil con el capitán Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Luciano Vietto o Agustín Almendra o Matías Zaracho, Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas.