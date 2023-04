Gago apuró a un periodista en plena conferencia de Racing: "¿Perdón?"

El video del picante cruce de Fernando Gago, DT de Racing, durante la conferencia de prensa tras el clásico contra Independiente en Avellaneda. "¿Perdón?", se sorprendió el técnico.

Fernando Gago tuvo un picante cruce en vivo durante la conferencia de prensa después del clásico de Avellaneda que terminó igualado 1-1 entre su Racing e Independiente. El entrenador de "La Academia" se molestó por un comentario que ocurrió por lo bajo mientras dialogaba con los medios de comunicación.

El director técnico de 37 años interrumpió su relato cuando escuchó una opinión que no le gustó y quiso saber de qué se trataba, aunque rápidamente se disculpó y continuó con lo suyo. El incómodo momento se vivió en la sala de prensa del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El caliente cruce de Gago en la conferencia del DT de Racing: "Pensé que me habías hablado"

Mientras respondía las preguntas de los periodistas presentes, llegó la hora de opinar acerca de la gran polémica del partido: el penal para su equipo que Matías Rojas cambió por gol para el 1-1 definitivo. Cuando el cronista Nicolás Villarroel le consultó acerca de esa acción puntual, el exmediocampista contestó: "No la vi todavía porque no tengo señal en el vestuario".

Aunque el periodista le repreguntó al respecto, "Pintita" dio vuelta la cara y miró, sorprendido, hacia el otro costado del lugar. Allí fue cuando reaccionó, desafiante: "¿Perdón, perdón?". Ante el silencio de todos los presentes, agregó: "Ah no, pensé que me habías hablado, disculpame". "No, nada...", se escuchó de fondo por lo bajo.

El polémico penal otorgado a Racing en el clásico ante Independiente.

Esta extraña situación fue detallada por David "Toti" Pintos, periodista partidario de Racing, quien precisó que "en la conferencia post clásico se dio algo insólito". También recalcó que "a Gago le preguntaron sobre el tema del penal. Cuando él respondió que ´no vio´, por atrás se escucha a alguien de Independiente que lo contradice". "Rápido, intenta identificarlo, lo apura y nadie se hizo cargo", completó.

Cuándo juega Racing: próximo partido vs. Aucas de Ecuador

El equipo de Gago recibirá al de César Farías en El Cilindro de Avellaneda el jueves 20 de abril de 2023 a las 19 horas de Argentina, con el arbitraje del uruguayo Leodán Gonzaléz. El encuentro será por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, que también integran Flamengo de Brasil y Ñublense de Chile. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports. En tanto, el streaming online será por Star+, la plataforma paga exclusiva de ESPN. Además, estarán las opciones de Telecentro Play, Cablevisión Flow y D GO, entre otras.