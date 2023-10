En Racing, un referente sacudió a Gago tras su salida del club: "No fue"

Un referente de Racing aniquiló a Fernando Gago después de su salida como entrenador del club. Los palazos de un crack del plantel a "Pintita".

Un referente de Racing aniquiló a Fernando Gago 15 días después de su salida como entrenador del primer equipo. Luego de la derrota en el clásico de Avellaneda por 2-0 frente a Independiente como local, "Pintita" dejó el cargo luego de dos años y ahora uno de los jugadores más experimentados del plantel profesional le tiró un palazo.

El futbolista en cuestión es Emiliano Vecchio, el mediocampista de 34 años que volvió a la cancha tras una temporada sin jugar como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 14 de octubre de 2022, frente a Colón en Santa Fe. El ex Rosario Central regresó en la derrota de "La Academia" por 2-0 en la Reserva ante Boca como visitante.

Vecchio volvió a jugar en Racing y le pegó a Gago: "Ya estaba recuperado"

El volante ofensivo dejó en claro que se encontraba bien físicamente, más allá de que el entrenador anterior ni siquiera lo citaba para la lista de concentrados. Sin haber mencionado a "Pintita", el ex Santos de Brasil lo fulminó cuando repasó sus sensaciones por haber pisado un campo de juego nuevamente: "Me sentí bien. Cumplí un año sin jugar, pero no fue por la lesión". Y hasta insinuó que pudo haber retornado hace casi 90 días: "A los nueve meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva...".

"El Topo", que disputó 83 minutos del encuentro ante "El Xeneize", agregó: "Recién pude jugar hoy, así que contento. Pude sumar minutos, sentirme bien, reencontrarme nuevamente en lo futbolístico, así que estoy muy contento". En la misma línea, recordó que "hacía mucho tiempo" que no jugaba y profundizó: "Estoy feliz.por la posibilidad de poder sumar minutos para estar lo mejor posible y ayudar a mis compañeros del primer equipo".

Vecchio, excedido de peso en su vuelta con la Reserva de Racing.

Con relación a la dupla interina de técnicos que componen dos exfutbolistas del club como Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, el ex Colo Colo de Chile destacó que los conoce "hace mucho tiempo" y que "trabajan muy bien". "Son muy serios a pesar de su juventud, así que con muchas ganas y ojalá podamos ayudarlos a conseguir los objetivos", recalcó. También comunicó que el principal objetivo ahora es "poder sumar para estar entre los cuatro primeros (del Grupo B de la Copa de la Liga) para poder jugar las finales, que ya quedan pocos partidos".

Vecchio desmintió los problemas internos en Racing: "Para el mismo lado"

Con relación a las supuestas diferencias entre algunos referentes del plantel, el experimentado mediocampista opinó que "muchas veces se hablan cosas que no son ciertas en el fútbol". En ese sentido, completó: "Yo soy grande y ya lo he vivido también... Como dijo Leo (el capitán Sigali), estamos todos comprometidos y tirando para el mismo lado para poder conseguir los objetivos".

Los números de Vecchio en Racing